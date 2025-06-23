Не викидайте гнилі помідори: можете використати їх у саду

Помідори — незамінний інгредієнт у приготуванні страв, але їхня делікатність може призвести до швидкого псування. Потрібно лише кілька днів, щоб вони почали розм’якшуватися, гнити або покриватися пліснявою. Замість того, щоб викидати їх у сміття, варто використати їхній потенціал у саду, пише Оnet.

ВІДЕО ДНЯ

Однак, перш ніж перейти до використання гнилих фруктів, варто подумати, як запобігти їх передчасному псуванню. Ключова помилка — зберігання помідорів у холодильнику. Холодне повітря не тільки руйнує їхній смак, але й сприяє розвитку плісняви.

Помідори швидко розкладаються, збагачуючи купу цінними органічними інгредієнтами. Їх м’яка структура полегшує змішування з іншими рослинними залишками, що прискорює процес створення родючої компостної суміші. Щоб ще більше прискорити цей процес, варто подрібнити помідори перед тим, як додавати їх у компост. Також важливо забезпечити доступ повітря до компостної маси — регулярне перевертання купи забезпечить належне бродіння. В результаті ми отримаємо натуральне добриво, яке сприятиме розвитку рослин у саду.

Ще одна ідея використання запліснявілих помідорів — взяти з них насіння. Цей процес простий і не вимагає спеціальних інструментів. Просто видаліть м’якоть, виберіть насіння та помістіть його в банку з водою. Залиште його в теплому місці на кілька днів, відбудеться ферментація, яка видалить захисне гелеве покриття, що оточує насіння. Приблизно через 3−4 дні, коли на поверхні води з’явиться піна або бульбашки, злити воду, промити насіння на ситі та висушити його на паперовому рушнику. Насіння, підготовлене таким чином, буде готове до посіву, даючи нове життя кущам помідорів у наступному сезоні.

РЕКЛАМА

Раніше господиня пояснила, що робити з рослинами, які почали підгнивати після злив.

РЕКЛАМА

103

Читайте нас у Facebook