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Не панікувати: господиня пояснила, що робити з рослинами, які почали підгнивати після злив
Тема дуже актуальна — бо дуже багато людей стикнулося з цим. Господарі після затяжних дощів виходять на городи, перевіряють розсаду, а у самих корінцях чорні кінчики. Надлишок вологи. Коріння не дихає, починається гниття, і як наслідок — листя жовтіє, росту немає, а душа болить, ділиться господиня Аліна Безкоровайна. Все це свідчить, що рослини захворіли на хлороз.
«Це порушення фотосинтезу, коли листя втрачає зелений колір через нестачу хлорофілу. Найчастіше причина не одна, а цілий букет — перезволоження, погана аерація ґрунту, нестача елементів (заліза, магнію, азоту, сірки), лужний pH або надлишок солей, холодний або занадто щільний ґрунт.
У першу чергу оцінюємо полив. Якщо ґрунт мокрий — припиняємо полив на кілька днів. Томат краще перенесе легку посуху, ніж «мокрі ноги».
Можна обережно проколоти землю навколо стебла дерев’яною паличкою — щоб повітря проникло до коріння. Якщо саджанці ще в стаканчиках або в теплиці — витягуємо й дивимось. Чорні, загнилі кінчики обрізаємо до живого. Потім — обробка стимулятором коренеутворення.
Якщо є підозра на хлороз від нестачі мікроелементів — даємо по листу хелати заліза, магнію або комплексний мікродобривний коктейль.
Якщо ґрунт важкий — додаємо пісок, біогумус, кокос, трохи золі або крейди (але обережно з pH). Можна розпушити мульчу, щоб «відкрити» ґрунт".
Також Аліна Жомірук радить для профілактики кореневих гнилей купувати біопрепарати, вони дуже доречні, бо пригнічують патогени й підтримують мікрофлору.
«І головне — не панікувати. Хлороз — це не вирок. Томат — рослина жива, сильна, він ще віддячить, якщо вчасно допомогти».
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