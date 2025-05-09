Весняне підживлення смородини: зробіть натуральне добриво й отримаєте великі та смачні ягоди

Смородина є однією з найпоширеніших ягідних культур. Завдяки різноманітності сортів, низьким вимогам та багатому вмісту вітамінів, її культивують по всьому світу. Одним з найважливіших факторів, що визначають розмір і якість врожаю, є правильне удобрення та полив. Смородині потрібні три основні поживні речовини: азот (N), фосфор (P) та калій (K). Азот допомагає рослинам швидко рости, створює міцне листя та важливий для виробництва білка. Фосфор необхідний для розвитку коренів, квітів, плодів та насіння, а також для процесу фотосинтезу. Калій допомагає рослинам пережити посуху, підвищує стійкість до хвороб і підтримує розвиток кореневої системи, пише сайт zarosla.

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Найкращий час для підживлення смородини — весна. Натуральні добрива — чудовий спосіб забезпечити смородину всіма необхідними поживними речовинами, водночас будучи безпечними для навколишнього середовища. Компост — одне з найпростіших у приготуванні та найефективніших натуральних добрив. Ви можете зробити його з кухонних відходів, таких як овочеві та фруктові шкірки, кавова гуща або чайне листя. Крім того, можна використовувати листя та інші рослинні залишки з саду.

Компост слід вносити в ґрунт навколо смородини, намагаючись не торкатися безпосередньо стебел. Це дозволить добриву повільно вивільняти поживні речовини в ґрунт.

Кропива є чудовим джерелом азоту, а також містить багато магнію, заліза та кальцію. Ви можете використовувати її для створення вологого добрива. Просто зберіть молоду кропиву, помістіть у велику бочку, залийте водою та залиште на кілька днів. Після закінчення цього часу добриво з кропиви готове до використання.

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Бананові шкірки багаті на калій, який дуже важливий для смородини. Щоб зробити з них добриво, просто подрібніть їх у блендері, додайте трохи води та внесіть у ґрунт навколо рослин. Пам’ятайте, що коріння смородини не можна засипати добривами.

Молода смородина потребує регулярного поливу, особливо в сухі та теплі дні. Гарною практикою є поливати смородину кожні 2−3 дні. Старіші кущі смородини мають добре розвинену кореневу систему та краще справляються з посухою, але їм також потрібен регулярний полив.

Під час поливу важливо, щоб ґрунт був добре зволожений, але не перезволожений. Надмірна кількість води може призвести до гниття коренів та розвитку грибкових захворювань. Гарним показником є вологість ґрунту на глибині близько 5−10 см. Якщо ґрунт на цій глибині сухий, смородину потрібно полити.

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Нагадаємо прості поради від досвідченого садівника про те, як виростити ягоди смородини великими та смачними.

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