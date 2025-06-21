Готуйтеся до масштабних перевірок: частина українців можуть втратити соцвиплати вже у липні

У зв'язку з тим, що з 1 липня на Пенсійний фонд України покладається функція призначення та виплати державної соціальної допомоги, якою раніше займалися управління соціального захисту, буде проведено масштабні перевірки отримувачів такої допомоги.

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За інформацією юриста Сергія Коробкіна, йдеться про випадки, коли в людини немає необхідного стажу, й вона є непрацездатною. Тоді замість пенсії в органах соціального захисту призначається державна соціальна допомога. Тепер усі види подібних виплат призначатимуться тільки Пенсійним фондом (ПФУ).

Крім того, фонд буде займатися призначенням та виплатою державної соціальної допомоги:

- особам з інвалідністю;

- особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

- на догляд за тими, хто його потребує;

- допомоги на поховання у разі смерті людей з зазначених категорій.

За словами Коробкіна, до 1 січня 2026 року Пенсійний фонд має перевірити відповідність одержувачів державної соціальної допомоги критеріям вразливості.

Виключення зроблено для людей з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника — їхні доходи заново не перевірятимуть. Юрист не виключає, що за результатами перевірки частині людей виплати можуть скасувати.

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Коробкін розповів, що деякі одержувачі виплат або ті, хто на них незабаром претендуватимуть, можуть стикнуться з затримками з їх оформленням чи переоформленням. Причина — у великому масштабі роботи з передавання справ від управлінь соцзахисту та оптимізації функцій Пенсійного фонду.

Юрист також звертає увагу на те, що Пенсійний фонд має забезпечити вже до 1 жовтня проведення фізичної ідентифікації для деяких одержувачів державної соціальної допомоги.

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«В ідеалі для проходження ідентифікації потрібно в органах Пенсійного фонду особисто пред’явити паспорт і документ, в якому є відомості про місце проживання. Втім, допускається й ідентифікація за допомогою відеоконференцзв’язку», — зазначає він.

За його словами, в окремих випадках ідентифікація буде відбуватися без участі людини, яка має її проходити. Для цього ПФУ може використовувати відомості про видачу медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

У разі не проходження ідентифікації до 1 жовтня 2025 року виплату допомоги призупинять, але кошти зберігатимуться на рахунках Пенсійного фонду до з’ясування обставин. Якщо ідентифікацію буде пройдено пізніше, то виплату відновлять і продовжать — з дати її призупинення.

У підсумку, найбідніші верстви населення додатково будуть перевіряти й ідентифікувати тощо, зазначив Коробкін.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як людині, яка вийшла на заслужений відпочинок, перевірити правильність нарахування пенсійних виплат.

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