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Готуйтеся до масштабних перевірок: частина українців можуть втратити соцвиплати вже у липні
У зв'язку з тим, що з 1 липня на Пенсійний фонд України покладається функція призначення та виплати державної соціальної допомоги, якою раніше займалися управління соціального захисту, буде проведено масштабні перевірки отримувачів такої допомоги.
За інформацією юриста Сергія Коробкіна, йдеться про випадки, коли в людини немає необхідного стажу, й вона є непрацездатною. Тоді замість пенсії в органах соціального захисту призначається державна соціальна допомога. Тепер усі види подібних виплат призначатимуться тільки Пенсійним фондом (ПФУ).
Крім того, фонд буде займатися призначенням та виплатою державної соціальної допомоги:
- особам з інвалідністю;
- особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- на догляд за тими, хто його потребує;
- допомоги на поховання у разі смерті людей з зазначених категорій.
За словами Коробкіна, до 1 січня 2026 року Пенсійний фонд має перевірити відповідність одержувачів державної соціальної допомоги критеріям вразливості.
Виключення зроблено для людей з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника — їхні доходи заново не перевірятимуть. Юрист не виключає, що за результатами перевірки частині людей виплати можуть скасувати.
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Коробкін розповів, що деякі одержувачі виплат або ті, хто на них незабаром претендуватимуть, можуть стикнуться з затримками з їх оформленням чи переоформленням. Причина — у великому масштабі роботи з передавання справ від управлінь соцзахисту та оптимізації функцій Пенсійного фонду.
Юрист також звертає увагу на те, що Пенсійний фонд має забезпечити вже до 1 жовтня проведення фізичної ідентифікації для деяких одержувачів державної соціальної допомоги.
«В ідеалі для проходження ідентифікації потрібно в органах Пенсійного фонду особисто пред’явити паспорт і документ, в якому є відомості про місце проживання. Втім, допускається й ідентифікація за допомогою відеоконференцзв’язку», — зазначає він.
За його словами, в окремих випадках ідентифікація буде відбуватися без участі людини, яка має її проходити. Для цього ПФУ може використовувати відомості про видачу медичних висновків про тимчасову непрацездатність.
У разі не проходження ідентифікації до 1 жовтня 2025 року виплату допомоги призупинять, але кошти зберігатимуться на рахунках Пенсійного фонду до з’ясування обставин. Якщо ідентифікацію буде пройдено пізніше, то виплату відновлять і продовжать — з дати її призупинення.
У підсумку, найбідніші верстви населення додатково будуть перевіряти й ідентифікувати тощо, зазначив Коробкін.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як людині, яка вийшла на заслужений відпочинок, перевірити правильність нарахування пенсійних виплат.247
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