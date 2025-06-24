Одну з європейських країн звільнили від витрат 5% ВВП на оборону

Іспанія отримала звільнення від амбітної мети НАТО щодо витрат на оборону в розмірі 5% ВВП після декількох днів дипломатичних суперечок, які викликали презирство Дональда Трампа.

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«Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої інвестиції в оборону, але ми цього не зробимо, — заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. — Країна може збільшити витрати на оборону до 2,1%, ні більше, ні менше».

У листі до генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору Марка Рютте від 22 червня Санчес заявив, що Іспанія виконає амбітні нові цілі альянсу щодо озброєння та військ, але без зобов'язань щодо ціни, яку НАТО встановило для цього.

Іспанія вирішить, як дотримуватися цілей, і що заява, прийнята на саміті, надасть Іспанії «гнучкість» для «визначення власного суверенного шляху досягнення цілей щодо потенціалу», зазначив Рютте у своєму листі до Санчеса.

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НАТО заявило, що для досягнення цих цілей потрібно 3,5% ВВП, що на 2% більше, ніж зараз, а додаткові 1,5% витрат на оборону допоможуть досягти бажаних Трампом 5%. Раніше група змінила формулювання проекту заяви, замінивши «ми» на «союзники», які зобов'язуються витрачати 5% ВВП на оборону, згідно з інформацією осіб, обізнаних з перемовинами.

Ця зміна додала нюанс, покликаний надати більшої гнучкості зобов'язанню, заявили обізнані джерела, які побажали залишитися анонімними.

Протидія Санчеса щодо цілі у 5% — Трамп назвав її необґрунтованою та контрпродуктивною для своєї країни — спонукала президента США висміяти Іспанію як «неплатника», який повинен посилити оборону.

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«Ми вважаємо, що дискусія повинна точитися не навколо відсотків, а навколо можливостей, — заявив журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. — Ми можемо досягти можливостей, які були визначені організацією, з 2,1%, і це було визнано та погоджено з НАТО».

Хоча спочатку Рютте пропонував досягти цільового рівня витрат до 2032 року, в останньому проекті цей термін відтерміновано до 2035 року.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Україна опинилася на периферії великої гри з витратами на оборону.

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