Саміт НАТО в Гаазі: Україна опинилась на периферії великої гри з витратами на оборону

У Гаазі 24 червня стартує саміт НАТО, головною темою якого стане нове зобов’язання країн-членів щодо витрат на оборону — до 5% ВВП. Як повідомляє видання Politico, захід відбудеться за скороченою програмою через президента США Дональда Трампа, якому важко витримувати довгі церемонії. Попри триваючу війну росії проти України, питання безпеки Києва опинеться на периферії порядку денного саміту.

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Президент України Володимир Зеленський запрошений лише на вітальну вечерю, а засідання Ради Україна-НАТО скасовано. Як пише видання, крім скорочення термінів саміту, це ще одна поступка США, які не зацікавлені в посиленні уваги до війни, що триває вже понад три роки. Такий формат викликав занепокоєння серед низки союзників, які наполягали на повноцінному обговоренні українського питання.

Основна увага саміту зосереджена на задоволенні вимог президента США Дональда Трампа, який планує виступити з промовою після завершення зустрічі. Очікується, що він оголосить про свою «каталізуючу роль» у досягненні нової мети — витрати 5% ВВП держав-членів НАТО на оборону, з яких 3,5% мають піти на військові потреби, а 1,5% — на ширші безпекові зусилля, включно з підтримкою України.

Однак навіть у цьому контексті згадка про Україну в підсумковій декларації залишається під питанням. Деякі дипломати вважають, що краще не згадувати Київ узагалі, ніж приймати надто розмиті формулювання. Це викликає занепокоєння в української сторони, яка очікує чітких сигналів підтримки.

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Розбіжності між країнами НАТО також стосуються термінів досягнення нових витрат на обороні. США та країни Східної Європи наполягають на 2030 році, тоді як Іспанія, Італія та Бельгія просять відтермінування до 2035-го. Велика Британія, зі свого боку, обіцяє досягти 2,5% до 2027 року.

На тлі цих дебатів війна в Україні, яка стала каталізатором переосмислення безпеки в Європі, ризикує залишитися поза фокусом. І хоча союзники декларують підтримку Києву, реальні механізми її посилення на саміті в Гаазі поки що виглядають розмитими.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Німеччині не виключають, що росія може напасти на НАТО протягом найближчих чотирьох років.

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