Деякі з союзників Америки по НАТО ухиляються від своїх фінансових зобов’язань перед Альянсом, незважаючи на багаторічні заклики до них — і високопосадовці адміністрації Трампа кажуть, що з них достатньо, пише New York Post.

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«Президент Трамп абсолютно правий, вимагаючи від наших союзників по НАТО більше інвестувати у свій захист. З найбільшим конфліктом на порозі з часів Другої світової війни настав час для Європи продемонструвати свою прихильність нашому альянсу, збільшивши свої витрати щонайменше до 5 відсотків ВВП, — сказав The Post радник з національної безпеки США Майк Волц. — Ми продовжуватимемо вести прямі та відверті розмови, щоб змусити членів НАТО збільшити свою частку тягаря».

Рік Гренелл, давній дипломат, а нині спеціальний представник президента США зі спеціальних місій, додав: «Підрив НАТО, несплата справедливої частки ваших зобов’язань перед Альянсом — небезпечні».

У 2014 році 32 члени НАТО погодилися виділяти 2% свого валового внутрішнього продукту на витрати на оборону. Цей крок став відповіддю на анексію росією Криму того року та зростання напруженості на Близькому Сході. Але через 10 років вісім членів все ще не відповідають вимогам у 2% — на загальну суму понад 42 мільярди доларів, згідно з аналізом даних НАТО, проведеним Post. Це Іспанія, Словенія, Люксембург, Бельгія, Канада, Італія, Португалія, Хорватія.

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Радник з питань національної безпеки Майк Волц попередив, що відбуватимуться «прямі та відверті розмови».

Президент Трамп зробив витрати на НАТО головною проблемою під час свого першого терміну, тоді як президент Байден також ставив це питання — особливо після вторгнення росії в Україну в 2022 році, пише видання.

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Раніше повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни НАТО повинні допомогти Україні зайняти позицію сили. Тоді вона не програє у війні.

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