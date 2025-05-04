Задовольнити вимогу Трампа: генсек НАТО виступив із заявою

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який нещодано зробив заяву щодо членства України в Альянсі, запропонував членам блоку збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП і виділити ще 1,5% на ширші витрати, пов'язані з безпекою. Все для того, аби задовольнити вимогу Дональда Трампа щодо цільового показника в 5%, повідомили Reuters особи, знайомі з питанням.

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Пропозиція Рютте може дозволити президенту США оголосити про перемогу на саміті НАТО в Гаазі в червні, не зобов'язуючи європейські країни та Канаду до 5-відсоткового збільшення основних військових витрат. Поточна цільова ціль НАТО щодо витрат на оборону становить щонайменше 2% ВВП, чого досягли 22 з 32 членів. Лідери НАТО кажуть, що цієї мети наразі недостатньо, оскільки вони вважають росію набагато більшою загрозою після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Жодна країна НАТО не досягає цільового показника Трампа в 5%. За даними НАТО, Сполучені Штати витрачають близько 3,2% ВВП на оборону.

Багато європейських членів НАТО перебувають під тиском щодо збільшення витрат на оборону, бо США чітко дали зрозуміти, що більше не будуть зосереджені переважно на захисті континенту. Трамп погрожував не допомагати іншим членам НАТО, якщо ті не вкладають достатньо коштів у власну оборону.

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Визначення ширшої категорії витрат, пов'язаних з безпекою, ще має бути узгоджено. Це може включати модернізацію доріг і мостів для підтримки важкої військової техніки, цивільну оборону та кіберзаходи. Оскільки дебати щодо пропозиції Рютте перебувають на ранній стадії, залишається незрозумілим, чи зможе вона отримати підтримку всіх 32 членів Альянсу.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте повідомив, що члени НАТО суттєво відстають від рф у виробництві зброї.

Тим часом Трамп заявив, що США виходять із переговорного процесу щодо війни в Україні.

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