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У мене от-от розпухне ніс: Леся Нікітюк показала, як виглядає після пологів
Популярна телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка нещодавно стала мамою, показала, як виглядає після вагітності та пологів. На своїй сторінці у соціальній мережі Леся виклала світлини з дому у нижній білизні, на яких виглядає дуже стрункою.
«Я і мій післяпологовий живіт», — написала Леся.
Нагадаємо, у середині червня Нікітюк народила сина від нареченого, військового Дмитра Бабчука. Свою першу вагітність ведуча приховувала до останнього.
«Три моменти, які мене страшенно лякали під час вагітності, — поділилася спогадами Нікітюк. — 1. ТікТок вагітних жінок і всього, що пов'язано з вагітністю. 2. Джинси з резинкою для вагітних. 3. Раз на місяць телефонувала мама Кет і казала, що у мене от-от розпухне ніс. Вага, розтяжки, токсикоз, все, що там далі з закінченням на „оз“ і на „ой“ мене не лякало. Алілуя! Тому цього й нема».
Раніше популярний актор, зірка фільму «Коли ти вийдеш заміж?» вперше став батьком.297
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