Вітамінний салат з моркви та чорносливу: смачно й корисно

Літо балує різноманіттям салатів. Смачний і корисний вітамінний салат із моркви, чорносливу, сиру та яєць — ідеальне доповнення до обіду або легка вечеря. Цей салат не тільки заряджає енергією, а й сприяє травленню та очищенню організму. Готується за лічені хвилини зі звичних продуктів, ділиться авторка каналу «Готуємо з Людмилою».

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Інгредієнти: Сира морква — 4 шт.

Твердий сир — 150 г

Чорнослив — 90 г

Яйця — 2 шт.

Часник — на смак

Сіль — на смак

Сметана, йогурт або майонез — для заправки

Зелень — для подачі

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