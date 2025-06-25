- 05:00 Не накличте на себе біду: які предмети не повинні лежати на столі вночі
- 04:00 Б’янку Цензорі розкритикували за вихід у білизні з цукерок: «Її потрібно рятувати!»
- 03:06 Як кішка просить про допомогу: 4 важливих сигнали, які не можна ігнорувати
- 00:10 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 25.06 22:27 Як їсти кавун згідно з етикетом: є нюанси
- 25.06 22:00 Оладки з молодої капусти — чарівний смак літа: готуються швидко та просто
- 25.06 21:32 Ще є шанси: Кеті Перрі та Орландо Блум намагаються налагодити стосунки
- 25.06 21:27 Попри зростання, аптеки платять у 10 разів менше податку на прибуток: нардеп Кузьміних анонсував перевірки фармринку
- 25.06 21:05 Не сам на сам із втратою: в Києві відбувся Всеукраїнський форум допомоги дітям-сиротам наших Захисників
- 25.06 21:02 Зробіть це після плодоношення: як правильно влітку обрізати малину
- 25.06 20:35 Дев’ять місяців жевріла надія: під Покровськом загинув стрілець з Вінниччини
- 25.06 20:21 Це капець: мережа відреагувала на подробиці зйомок «Холостяка»
Книга рецептів
20:07 — 25 червня 2025
Вітамінний салат з моркви та чорносливу: смачно й корисно
Літо балує різноманіттям салатів. Смачний і корисний вітамінний салат із моркви, чорносливу, сиру та яєць — ідеальне доповнення до обіду або легка вечеря. Цей салат не тільки заряджає енергією, а й сприяє травленню та очищенню організму. Готується за лічені хвилини зі звичних продуктів, ділиться авторка каналу «Готуємо з Людмилою».
Інгредієнти:
- Сира морква — 4 шт.
- Твердий сир — 150 г
- Чорнослив — 90 г
- Яйця — 2 шт.
- Часник — на смак
- Сіль — на смак
- Сметана, йогурт або майонез — для заправки
- Зелень — для подачі
Читайте також, як готувати картопляний салат з яйцями — простий та смачний рецепт, який точно вам сподобається.77
Читайте нас у Facebook
До змісту розділу Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
Наступний матеріал
Новини партнерів