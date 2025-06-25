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Вітамінний салат з моркви та чорносливу: смачно й корисно

20:07 25 червня 2025
Вітамінний салат з моркви та чорносливу

Літо балує різноманіттям салатів. Смачний і корисний вітамінний салат із моркви, чорносливу, сиру та яєць — ідеальне доповнення до обіду або легка вечеря. Цей салат не тільки заряджає енергією, а й сприяє травленню та очищенню організму. Готується за лічені хвилини зі звичних продуктів, ділиться авторка каналу «Готуємо з Людмилою».

Інгредієнти:

  • Сира морква — 4 шт.
  • Твердий сир — 150 г
  • Чорнослив — 90 г
  • Яйця — 2 шт.
  • Часник — на смак
  • Сіль — на смак
  • Сметана, йогурт або майонез — для заправки
  • Зелень — для подачі

Читайте також, як готувати картопляний салат з яйцями — простий та смачний рецепт, який точно вам сподобається.

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