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Картопляний салат з яйцями: простий та смачний рецепт, який точно вам сподобається
Картопляний салат з яйцями — простий, смачний та швидкий рецепт, ідеально підходить для обіду або вечері. Приготований з доступних інгредієнтів, цей ситний салат ідеально підходить як основна страва або гарнір, пише румунський кулінарний сайт gustos.ro.
Інгредієнти
- 500 г картоплі
- 3 яйця
- 1 маринований перець
- 100 г майонезу
- 100 г йогурту або сметани
- 1 чайна ложка гірчиці
- сіль та перець
- зелена цибуля (для прикраси)
Приготування
Відваріть картоплю в мундирі до м’якості (приблизно 20−25 хв). Перевірте виделкою. Варіть яйця 8−10 хвилин, потім охолодіть їх під холодною проточною водою та очистіть. Очистіть картоплю та наріжте її дрібними кубиками. Зробіть те саме з двома яйцями. Наріжте маринований перець дрібними кубиками та додайте його до картоплі та яєць. Змішайте майонез з йогуртом, гірчицею, сіллю та перцем. Полийте інгредієнти соусом та обережно перемішайте.
Прикрасьте яйцем, що залишилося (нарізаним скибочками або кружальцями) та подрібненими стеблами зеленої цибулі. Перед подачею поставте салат у холодильник на 30 хвилин, щоб смаки поєдналися.
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