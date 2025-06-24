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Ворог вдарив «шахедами» по навчальному центру Сухопутних військ: що відомо
У вівторок, 24 червня, російські окупанти запустили балістичні ракети по Дніпру й атакували один з навчальних центрів Сухопутних військ ударними дронами. Є поранений.
Про це повідомили у Сухопутних військах.
Як зазначили у відомстві, завдяки впровадженому комплексу превентивних заходів, особовому складу вдалося уникнути чисельних втрат.
Відомо, що поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.
Зазначається, що були застосовані посилені захисні заходи для забезпечення безпеки військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника.
«Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог. Життя та здоров'я українських воїнів — наш найвищий пріоритет», — йдеться у заяві.
Зазначимо, що це не перший випадок за останні місяці, коли російська армія атакує українські полігони чи навчальні центри. Ще у травні росія ударила по полігону у Сумській області, на початку червня атакувала полігон у Дніпропетровській області.
4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині.
Після низки таких ударів тодішній командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку та був переведений командувати Об'єднаними силами. На його місце призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.111
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