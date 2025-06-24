41.49 / 42.07 48.10 / 48.88
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ворог вдарив «шахедами» по навчальному центру Сухопутних військ: що відомо

13:20 24 червня 2025
Шахед у небі, фото з відкритих джерел

У вівторок, 24 червня, російські окупанти запустили балістичні ракети по Дніпру й атакували один з навчальних центрів Сухопутних військ ударними дронами. Є поранений.

Про це повідомили у Сухопутних військах.

Як зазначили у відомстві, завдяки впровадженому комплексу превентивних заходів, особовому складу вдалося уникнути чисельних втрат.

Відомо, що поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.

РЕКЛАМА

Зазначається, що були застосовані посилені захисні заходи для забезпечення безпеки військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника.

«Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог. Життя та здоров'я українських воїнів — наш найвищий пріоритет», — йдеться у заяві.

Зазначимо, що це не перший випадок за останні місяці, коли російська армія атакує українські полігони чи навчальні центри. Ще у травні росія ударила по полігону у Сумській області, на початку червня атакувала полігон у Дніпропетровській області.

РЕКЛАМА

4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині.

Після низки таких ударів тодішній командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку та був переведений командувати Об'єднаними силами. На його місце призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

111

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт кабачкової закуски з часником. Фото&nbsp;— скріншот

Швидка закуска з кабачків: з'їдають навіть ті, хто їх не любить

Фінансовий гороскоп на тиждень із 23 по 29 червня

Близнюкам не бажано влазити у борги, а у Терезів та Левів можливий несподіваний бонус: фінансовий гороскоп на тиждень 23 — 29 червня

Олександр Прохоров

«Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»: український хореограф звернувся до українців

Коти мають свої звички і правила етикету

Зобов’язаний знати кожен власник кота: названо 6 основних правил котячого етикету

Наступний матеріал
Новини партнерів