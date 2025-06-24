Ворог вдарив «шахедами» по навчальному центру Сухопутних військ: що відомо

У вівторок, 24 червня, російські окупанти запустили балістичні ракети по Дніпру й атакували один з навчальних центрів Сухопутних військ ударними дронами. Є поранений.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили у Сухопутних військах.

Як зазначили у відомстві, завдяки впровадженому комплексу превентивних заходів, особовому складу вдалося уникнути чисельних втрат.

Відомо, що поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.

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Зазначається, що були застосовані посилені захисні заходи для забезпечення безпеки військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника.

«Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог. Життя та здоров'я українських воїнів — наш найвищий пріоритет», — йдеться у заяві.

Зазначимо, що це не перший випадок за останні місяці, коли російська армія атакує українські полігони чи навчальні центри. Ще у травні росія ударила по полігону у Сумській області, на початку червня атакувала полігон у Дніпропетровській області.

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4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині.

Після низки таких ударів тодішній командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку та був переведений командувати Об'єднаними силами. На його місце призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

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