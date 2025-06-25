«Скажу йому: як справи?»: Трамп заявив про можливу зустріч із Зеленським у Гаазі

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО, який цьогоріч проходить в Гаазі.

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«Я скажу йому: „Як справи?“ Він у скрутному становищі; він взагалі не мав там бути», — сказав Трамп під час пресконференції на борту президентського літака, цитує Reuters.

Це стало першою публічною заявою Трампа про можливий контакт із українським президентом у контексті великої міжнародної події.

Володимир Зеленський напередодні також підтвердив, що його команда працює над організацією зустрічі з американським лідером. У коментарі Sky News він зазначив: «Наші команди працюють над цим», уточнивши, що точна дата наразі не визначена.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що вже провів підготовчу зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо, під час якої обговорили деталі потенційних переговорів між лідерами.

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Очікувана зустріч Зеленського й Трампа може стати ключовою подією саміту в Гаазі, враховуючи непростий дипломатичний контекст і високі очікування від сторін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, чому Україна опинилась на периферії великої гри з витратами на оборону країн НАТО.

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