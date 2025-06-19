Президент України Володимир Зеленський планує особисто взяти участь у саміті НАТО 24−25 червня в Гаазі. Про це повідомило виданню AFP джерело з Офісу президента України. Відомо, що члени НАТО на зустрічі домовляться про значне збільшення витрат на оборону під тиском президента США Дональда Трампа, пише barrons.com.

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«Рішення буде прийнято напередодні саміту. Це лише графік, — сказало джерело. — Зустріч — це можливість зберегти підтримку та сприяти припиненню вогню».

Дипломати та посадовці НАТО додали, що Зеленського запрошено на офіційну вечерю для лідерів, яку влаштує король Нідерландів увечері 24 червня, на якій, очікується, буде присутній Дональд Трамп.

У планах Зеленського відвідати форум з питань оборонної промисловості, який відбудеться на полях саміту. Але офіційної робочої зустрічі між президентом України та 32 лідерами НАТО, як це було на попередньому саміті НАТО у Вашингтоні, не буде.

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Повідомляється, що Володимир Зеленський прагне, щоби НАТО запропонувало Україні гарантії безпеки у разі припинення вогню або мирної угоди з росією — що москва назвала «неприйнятним».

Додамо, що наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі (Нідерланди) 24−25 червня. На зустріч запросили президента України Володимира Зеленського, але будуть деякі зміни для того, щоб уникнути будь-яких незручних зустрічей з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп висловив скептицизм щодо нових санкцій своєї адміністрації проти росії.

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