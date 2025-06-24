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Гра нервів перед самітом НАТО: чому Рютте заговорив про незворотний шлях України

10:23 24 червня 2025
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Напередодні саміту НАТО в Гаазі генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що шлях України до НАТО є незворотним. Про це повідомляє видання Frantfurter Allgemaine.

Водночас Рютте наголосив, що підтримка України з боку Альянсу є «непохитною та залишатиметься такою».

Додамо, що раніше повідомлялось, що за добу до відкриття саміту НАТО в Гаазі досі залишається під питанням, чи поїде туди Володимир Зеленський. Також невідомо, чи очікувати там Дональда Трампа.

Разом з тим у ЄС очікують візит президента України на саміті Ради ЄС в Брюссель. Він запланований на 26−27 червня. Про це заявив топпосадовець ЄС на умовах анонімності, повідомляє «Суспільне».

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Планується, що Володимир Зеленський виступить в Раді Європи у Страсбурзі. Його візит буде присвячений запланованому створенню спеціального суду для розгляду злочину агресії проти України. Агресія росії в Україні «не повинна залишитися безкарною», пояснив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе. Спеціальний суд має «забезпечити з'ясування відповідальності та притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу частку відповідальності за свої дії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Україна опинилась на периферії великої гри з витратами країн НАТО на оборону.

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