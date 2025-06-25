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Запоріжжя та Харків атаковані росіянами вночі, є поранені (відео)
У Дніпрі, який напередодні зазнав удару балістикою, 25 червня оголошено днем жалоби — в обласному центрі загинуло 18 людей.
За інформацією керівника ОВА Сергія Лисака, загалом в області кількість жертв сягнула 20 — ще двоє людей загинули в Самборі.
«У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи… Світла пам'ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Через атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей», — зазначив керівник обласної військової адміністрації та додав, що у ніч проти 25 червня та ранком ворог бив по Нікополю FPV-дронами, а напередодні увечорі вдарив КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Також вночі росіяни атакували Харківщину, в тому числі й обласний центр. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомляв про щонайменше сім ударів дронами-камікадзе по Харкову. Влучання зафіксовані в Шевченківському та Київському районах міста.
«За уточненою інформацією, російські війська завдали чотири удари БпЛА „Герань-2“ по цивільному підприємству в Київському районі міста», — зазначив він та додав, що у Шевченківському районі горіла триповерхова будівля.
У Харкові під час атаки росіян постраждав 64-річний чоловік. А у Куп'янську, по якому загарбники вдарили КАБом, постраждали п'ятеро місцевих мешканців. За інформацією ОВА, КАБ ударив у землю, пошкоджень зазнав дев'ятипоерховий будинок.
Противник також атакував ударними БпЛА Запоріжжя. За даними керівника ОВА Івана Федорова, по обласному центру було завдано щонаймерше чотири удари.
«Ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки. Дістали поранень двоє чоловіків — 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пораненому надають усю необхідну допомогу», — додав Федоров.
За добу, що минула, загалом в області було поранено п'ятьох людей. Окупанти завдали 469 ударів по 13 населених пунктах регіону.
Загарбники, зокрема, завдали 8 авіаударів, застосували близько 300 БпЛА різної модифікації, а також обстрілювали регіон з РСЗО та артилерії.
За даними ПС ЗСУ, у ніч проти 25 червня росіяни застосували 71 ударний БпЛА. Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Нагадаємо, що напередодні у Дніпрі російська балістика пошкодила десятки цивільних закладів, в тому числі й 34 освітні: музичну школу, профтехучилище та центри позашкільної освіти… Також пошкоджень зазнали вісім медзакладів.
Фото зі сторінки Івана Федорова145
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