Запоріжжя та Харків атаковані росіянами вночі, є поранені (відео)

У Дніпрі, який напередодні зазнав удару балістикою, 25 червня оголошено днем жалоби — в обласному центрі загинуло 18 людей.

За інформацією керівника ОВА Сергія Лисака, загалом в області кількість жертв сягнула 20 — ще двоє людей загинули в Самборі.

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«У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи… Світла пам'ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Через атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей», — зазначив керівник обласної військової адміністрації та додав, що у ніч проти 25 червня та ранком ворог бив по Нікополю FPV-дронами, а напередодні увечорі вдарив КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також вночі росіяни атакували Харківщину, в тому числі й обласний центр. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомляв про щонайменше сім ударів дронами-камікадзе по Харкову. Влучання зафіксовані в Шевченківському та Київському районах міста.

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«За уточненою інформацією, російські війська завдали чотири удари БпЛА „Герань-2“ по цивільному підприємству в Київському районі міста», — зазначив він та додав, що у Шевченківському районі горіла триповерхова будівля.

У Харкові під час атаки росіян постраждав 64-річний чоловік. А у Куп'янську, по якому загарбники вдарили КАБом, постраждали п'ятеро місцевих мешканців. За інформацією ОВА, КАБ ударив у землю, пошкоджень зазнав дев'ятипоерховий будинок.

Противник також атакував ударними БпЛА Запоріжжя. За даними керівника ОВА Івана Федорова, по обласному центру було завдано щонаймерше чотири удари.

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«Ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки. Дістали поранень двоє чоловіків — 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пораненому надають усю необхідну допомогу», — додав Федоров.

В Запорізькій області поранено п'ятьох людей. Фото ОВА

За добу, що минула, загалом в області було поранено п'ятьох людей. Окупанти завдали 469 ударів по 13 населених пунктах регіону.

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Протягом доби загарбники завдали по регіону майже півтисячі ударів. Фото ОВА

Загарбники, зокрема, завдали 8 авіаударів, застосували близько 300 БпЛА різної модифікації, а також обстрілювали регіон з РСЗО та артилерії.

За даними ПС ЗСУ, у ніч проти 25 червня росіяни застосували 71 ударний БпЛА. Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Нагадаємо, що напередодні у Дніпрі російська балістика пошкодила десятки цивільних закладів, в тому числі й 34 освітні: музичну школу, профтехучилище та центри позашкільної освіти… Також пошкоджень зазнали вісім медзакладів.

Фото зі сторінки Івана Федорова

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