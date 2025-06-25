Світові ціни на нафту пішли вниз: чого варто побоюватися українцям

Військовий конфлікт на Близькому Сході за участю США, що триває з 13 червня, серйозно вплинув на світові ціни на нафту. Якщо спочатку ставки за контрактами пішли вгору, то після заяви президента США Дональда Трампа ринки трохи заспокоїлися.

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За даними Reuters, нафта основних марок Brent і WTI впала на 3%. Вартість російської нафти Urals поки не перерахована.

Так, вранці 24 червня барель Brent — 68,39 дол., а WTI — 65,44 дол. При цьому 12 червня, за добу до обміну першими ударами між Іраном та Ізраїлем, Brent коштував 69,5 дол., WTI — 68 дол., тобто ціна «чорного золота» опустилася навіть нижче, ніж була до початку військового протистояння. Втім, як стверджує Reuters, під час торгів ціни падали ще нижче.

Якщо Ізраїль та Іран дійсно дотримуватимуться перемир'я, про яке заявив президент США Дональд Трамп, конфлікт може припинитися протягом доби. Аналітики зазначають, що ціни залишатимуться чутливими до виконання умов перемир'я, оскільки Іран, як один із провідних виробників нафти в ОПЕК, може швидко наростити експорт у разі зниження напруги.

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Зауважимо, що військове протистояння на Близькому Сході вигідне країні-агресору рф, оскільки з 64,55 дол. за барель Urals подорожчала до 72,2 дол. за барель 23 червня. Це особливо зручно рф, оскільки порівняно з 2022 роком її доходи від енергоносіїв, насамперед нафти, впали в 2 рази — до 500 млн євро на день.

У тому, як ці зміни торкнуться українців, ясності куди менше, оскільки з 12 по 23 червня бензин марки А-95 в Україні подорожчав з 55,2 грн за літр до 58,45 грн, дизпаливо з 52,5 грн до 55,55 грн, а автогаз всього на 30 копійок — до 34,5 грн.

Як повідомляє експерт ринку палива Сергій Куюн, остаточні ціни на паливо в Україні залежатимуть від двох факторів — світових цін на нафту та конкуренції учасників паливного ринку. Так, навіть якщо ціни на нафту та паливо у світі зростатимуть, можуть знайтися компанії, які піднімуть ціни не так сильно, як конкуренти.

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«Споживання пального зменшується, а кількість бажаючих його продавати — ні. Тому боротьба загострюється, і основний інструмент — ціна. Це проявилося і при зростанні, тому що в різних мережах ціни зросли нерівномірно, в діапазоні від 1 до 6 грн/л. Хтось мав більший запас, хтось просто „набодяжив“ або щось там не сплатив з податків, і завдяки цьому отримав можливість бігти (піднімати ціни — Авт.) не так швидко», — підкреслив Сергій Куюн.

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, якщо конфлікт між Іраном та Ізраїлем триватиме ще кілька тижнів, ціна на бензин в Україні може підскочити до 65 гривень за літр.

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