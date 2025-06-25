Краще вимкнути 2G: українців попередили про нову аферу в Мережі

Шахраї вигадали нову схему. Вони розсилають шкідливі SMS-повідомлення, оминаючи мобільних операторів. Це можливо завдяки так званим SMS-бластерам — пристроям, що імітують мобільну мережу та змушують ваш телефон підключатися до фальшивої точки доступу. Про це повідомляє Telegram-канал BRAMA.

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Такі повідомлення виглядають звичайними, але для їх відправки зловмисникам не потрібен ваш номер телефону. Достатньо лише вибрати певну локацію, що дозволяє їм таргетувати райони з великою кількістю потенційних жертв. Google уже фіксував подібні атаки в кількох країнах.

Як захиститися від SMS-атак:

Щоб убезпечити себе від цих атак, рекомендуємо вимкнути 2G на своїх смартфонах:

• Для Android: Ви можете вручну перевірити та вимкнути 2G у налаштуваннях мережі вашого пристрою.

• Для Apple: Увімкніть функцію фільтрації SMS від невідомих контактів.

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Крім того, хакери активно атакують сервіс Gmail, і багато користувачів скаржаться на втрату доступу до своїх акаунтів. Щоб захистити ваш обліковий запис, фахівці рекомендують наступні кроки:

• Перейдіть на ключ доступу замість пароля: Це значно посилить захист від фішингу. Замість звичайного пароля ви використовуватимете відбиток пальця або FaceID. Активувати цю функцію можна в налаштуваннях безпеки Google.

• Увімкніть програму розширеного захисту: Ця опція від Google автоматично блокуватиме небезпечні завантаження, обмежуватиме доступ сторонніх застосунків до вашого Gmail і ускладнить зловмисникам процедуру відновлення вашого акаунта.

• Пройдіть перевірку безпеки: Цей інструмент допоможе виявити потенційні проблеми в захисті вашого облікового запису — від стану двофакторної автентифікації до налаштувань пересилання пошти.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно стався глобальний злив акаунтів. Фахівці попереджають про витік 16 мільярдів облікових даних Apple, Facebook, Google, Telegram та інших.

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Фото ілюстративне: intent.press

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