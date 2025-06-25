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Краще вимкнути 2G: українців попередили про нову аферу в Мережі
Шахраї вигадали нову схему. Вони розсилають шкідливі SMS-повідомлення, оминаючи мобільних операторів. Це можливо завдяки так званим SMS-бластерам — пристроям, що імітують мобільну мережу та змушують ваш телефон підключатися до фальшивої точки доступу. Про це повідомляє Telegram-канал BRAMA.
Такі повідомлення виглядають звичайними, але для їх відправки зловмисникам не потрібен ваш номер телефону. Достатньо лише вибрати певну локацію, що дозволяє їм таргетувати райони з великою кількістю потенційних жертв. Google уже фіксував подібні атаки в кількох країнах.
Як захиститися від SMS-атак:
Щоб убезпечити себе від цих атак, рекомендуємо вимкнути 2G на своїх смартфонах:
• Для Android: Ви можете вручну перевірити та вимкнути 2G у налаштуваннях мережі вашого пристрою.
• Для Apple: Увімкніть функцію фільтрації SMS від невідомих контактів.
Крім того, хакери активно атакують сервіс Gmail, і багато користувачів скаржаться на втрату доступу до своїх акаунтів. Щоб захистити ваш обліковий запис, фахівці рекомендують наступні кроки:
• Перейдіть на ключ доступу замість пароля: Це значно посилить захист від фішингу. Замість звичайного пароля ви використовуватимете відбиток пальця або FaceID. Активувати цю функцію можна в налаштуваннях безпеки Google.
• Увімкніть програму розширеного захисту: Ця опція від Google автоматично блокуватиме небезпечні завантаження, обмежуватиме доступ сторонніх застосунків до вашого Gmail і ускладнить зловмисникам процедуру відновлення вашого акаунта.
• Пройдіть перевірку безпеки: Цей інструмент допоможе виявити потенційні проблеми в захисті вашого облікового запису — від стану двофакторної автентифікації до налаштувань пересилання пошти.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно стався глобальний злив акаунтів. Фахівці попереджають про витік 16 мільярдів облікових даних Apple, Facebook, Google, Telegram та інших.
Фото ілюстративне: intent.press255
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