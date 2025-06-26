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Ситуація в Україні вийшла з-під контролю — треба щось робити: що сказав Трамп за закритими дверима саміту
Незважаючи на очевидну відсутність ентузіазму щодо зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті, президент США Дональд Трамп на закритій зустрічі зі своїми колегами-лідерами НАТО заявив, що щось потрібно робити щодо України. Він заявив, що ситуація там «повністю вийшла з-під контролю», за словами поінформованої особи, яка попросила не називати її імені, пише Вloomberg.
Хоча він не вдавався в подробиці, коментар був розцінений як позитивний знак залученості президента США щодо України, зазначає видання.
Вже після зустрічі із Трампом український президент підтвердив, що вони говорили про купівлю більшої кількості американських систем протиповітряної оборони, «щоб захистити наші міста, наших людей, церкви та інфраструктуру», а також про можливості виробництва безпілотників та складні переговори з росією.
Володимир Зеленський наполягав, що «путін точно не перемагає» у війні, стверджуючи, що завдяки подальшій співпраці зі США «ми можемо зміцнити один одного».
Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», росіяни знайшли спосіб мобілізувати до своєї армії українців з окупованих територій.287
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