«Гібриди» вириваються вперед: названо найпопулярніші авто в Євросоюзі

Гібридні автомобілі увійшли у ТОП-3 авто, які частіше купують як подарунок дорогій людини. І це не тільки тому, що вони економічні. Головна перевага гібридного автомобіля — зменшення споживання пального та шкідливих викидів.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з даними Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), у травні 2025 року гібридні автомобілі (HEV) посіли перше місце серед всіх придбаних авто у Європейському Союзі. На них припало 34% усіх продажів, що становить 315 597 реєстрацій — на 16% більше, ніж торік.

Разом з тим, попит на машини з традиційними двигунами значно знизився.

Бензинових авто продали 263 953 одиниці, що на 19% менше, ніж у травні 2024 року. Продаж дизельних моделей скоротився на 28%.

РЕКЛАМА

Електромобілі (BEV) теж стають більш популярними. У травні вони показали зростання на 25%, досягнувши 142 776 реєстрацій.

А найбільше зростання зафіксували плагін-гібриди (PHEV) — плюс 47%, або 87 301 авто.

Загалом з початку року в країнах ЄС зареєстрували майже 4,6 мільйона нових автівок.

РЕКЛАМА

Щодо бренду, то на найбільшому авторинку Європи — у Німеччині — перше місце зайняв Volkswagen Golf. Друге, третє та четверте місця також посіли автомобілі марки Volkswagen.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які вживані авто зараз не варто купувати в Україні.

111

Читайте нас у Facebook