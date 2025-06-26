41.26 / 41.82 48.30 / 49.05
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

«Гібриди» вириваються вперед: названо найпопулярніші авто в Євросоюзі

19:00 26 червня 2025
Гібрид на заправці, фото з відкритих джерел

Гібридні автомобілі увійшли у ТОП-3 авто, які частіше купують як подарунок дорогій людини. І це не тільки тому, що вони економічні. Головна перевага гібридного автомобіля — зменшення споживання пального та шкідливих викидів.

Згідно з даними Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), у травні 2025 року гібридні автомобілі (HEV) посіли перше місце серед всіх придбаних авто у Європейському Союзі. На них припало 34% усіх продажів, що становить 315 597 реєстрацій — на 16% більше, ніж торік.

Разом з тим, попит на машини з традиційними двигунами значно знизився.

Бензинових авто продали 263 953 одиниці, що на 19% менше, ніж у травні 2024 року. Продаж дизельних моделей скоротився на 28%.

РЕКЛАМА

Електромобілі (BEV) теж стають більш популярними. У травні вони показали зростання на 25%, досягнувши 142 776 реєстрацій.

А найбільше зростання зафіксували плагін-гібриди (PHEV) — плюс 47%, або 87 301 авто.

Загалом з початку року в країнах ЄС зареєстрували майже 4,6 мільйона нових автівок.

РЕКЛАМА

Щодо бренду, то на найбільшому авторинку Європи — у Німеччині — перше місце зайняв Volkswagen Golf. Друге, третє та четверте місця також посіли автомобілі марки Volkswagen.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які вживані авто зараз не варто купувати в Україні.

111

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Що можна залишати на вночі на столі

Не накличте на себе біду: які предмети не повинні лежати на столі вночі

Святослав Вакарчук

Повертається на сцену: відомий музикант вразив новиною

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Скорпіонам — «Сонце», Рибам — «Зірка», а Стрільцям — «Дев'ятка Кубків»: Таро-прогноз та поради карт на 27 червня

Астрологи назвали зодіаки, яким пощастить у липні 2025 року

Фортуна вибере улюбленців: на які знаки зодіаку чекає успіх у липні 2025 року

Наступний матеріал
Новини партнерів