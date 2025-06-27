Незважаючи на втрати, росія готується до посилення атак

Інформація НАТО свідчить про те, що президент путін вірить у здатність російських збройних сил досягти прориву. Тому він продовжує свої атаки, попри втрати. Ба більше, навіть посилюватиме їх, заявив високопосадовець НАТО на саміті в Гаазі, пише n-tv.de.

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«Ми очікуємо, що росія продовжить свою тактику невеликих територіальних завоювань, незважаючи на свої великі втрати», — сказав посадовець, який побажав залишитися анонімним.

Що стосується літнього прогнозу, то, додав він, очікується активність росіян на Сумщині.

«Ми також очікуємо посилення атак у Запорізькій області, хоча це будуть переважно обмежені атаки, спрямовані на покращення тактичних позицій. путін дійсно вірить, що перемагає, але це ґрунтується на неправдивій інформації, яку він отримує», — додав чиновник.

Він вважає, що буде тиск уздовж усієї лінії зіткнення, і цей тиск, схоже, зростає.

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Раніше генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів про те, чи вдасться рф захопити всю Донеччину.

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