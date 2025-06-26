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- 16:25 Дніпропетровська обласна прокуратура виявила порушення в роботі дозвільної системи під час видачі дозволів на зброю: що відомо
Дніпропетровська обласна прокуратура виявила порушення в роботі дозвільної системи під час видачі дозволів на зброю: що відомо
Під час проведення одного з розслідувань прокурором першого відділу процесуального керівництва Дніпропетровської області Оксаною Асріян були виявлені значні системні порушення в роботі дозвільної системи. В схемі були задіяні правоохоронці всіх рівнів, наразі триває слідство.
Разом з тим ситуація з незаконним обігом вогнепальної зброї набирає в Україні значних обертів. Не дивлячись на всі зусилля Міністерства внутрішніх справ України і особисто міністра Ігоря Клименка схоже, що навести лад не лише в країні, а й в правоохоронних органах, які опікуються видачею дозволів на зброю все ще не вдається. Хоча до запобігання незаконному обігу зброї долучилися навіть міжнародні організації і в січні цього року відбувся запуск міжвідомчого Координаційного центру з питань протидії незаконному обігу зброї. А в 2021 році сам Ігор Клименко, на той момент ще Голова Національної поліції України не лише виявив корупційну схему видачі дозволів, а й розформовував всю дозвільну службу.
Незаконний обіг зброї у воюючий країні точно не додає Україні балів на міжнародній арені. Влада докладає максимум зусиль, щоб запобігти та попередити порушенням в цій царині. Нещодавно Національна поліція у межах спецоперації з протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів, а також для перекриття каналів потрапляння нелегальної зброї на «чорний» ринок провела 941 обшук в усіх регіонах держави. Але прокуратура все одно змушена фіксувати значні системі порушення в роботі правоохоронної системи.
Нагадаємо, 25 листопада 2024 року, набув чинності Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Далі розпочалася комунікаційна кампанія з декларування зброї. І за цей час було задекларовано понад 4,6 тисячі одиниць вогнепальної зброї та понад 1,3 млн. боєприпасів.
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