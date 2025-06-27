У НАТО попередили про «важке літо» для України

Представники НАТО прогнозують, що цього літа рф продовжить повільно просуватися в Україні, незважаючи на великі втрати. Тому ситуація залишається важкою, і в жодної зі сторін не видно ознак прориву.



«Реальна ситуація на полі бою складна. Україна продовжує демонструвати великий інноваційний дух… але на нас чекає напружене й складне літо», — заявив журналістам на саміті НАТО високопоставлений представник Альянсу на умовах анонімності, пише defenseone.com.

ВІДЕО ДНЯ

росія продовжує «поступово просуватися» на Сумщині та, здається, створює буферну зону навколо території вторгнення України в Курську область, сказав чиновник. Російські війська також посилюють операції на Запоріжжі, додав представник Альянсу.

Проте він не передбачав значних змін на фронті. Попри тиск по всьому фронту, рф бракує резервів, щоб скористатися будь-яким проривом. За словами чиновника, цього року втрати російських військ становлять близько 1300 на день, у рф зараз понад мільйон загиблих і поранених солдатів.

Але хоча військовий сектор країни працює на повну потужність, російські чиновники попередили, що економіка країни може опинитися на межі рецесії. За словами чиновника НАТО, країна функціонує в умовах «дуже напруженого» цивільного населення.

РЕКЛАМА

«Промислові потужності працюють на максимумі, але є нестача робочої сили, значний дефіцит бюджету, який частково фінансується за рахунок національного фонду соціального забезпечення, але він починає вичерпуватися. Фактично суверенний фонд добробуту скоротився зі 150 мільярдів доларів до 37 мільярдів доларів», — зазначив він.

Однак росія все ще зможе фінансувати війну принаймні до 2027 року, прогнозує чиновник: «По суті, кремль йде на компроміси щодо довгострокового економічного здоров'я росії заради короткострокового фінансування цієї війни».

Водночас надії на дипломатичне розв’язання питання війни залишаються примарними. Чиновник зазначив, що НАТО продовжує сумніватися в тому, що росія зацікавлена в значущих переговорах про припинення вогню.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що росія готується до війни на виснаження, а Україна — до переходу в наступ.

216

Читайте нас у Facebook