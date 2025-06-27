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Смачні креветки зі спеціями: за цим рецептом вони у вас точно вийдуть

20:08 27 червня 2025
Креветки зі спеціями

Рецептом смачного маринаду для креветок, зазначає фудблогерка Світлана Климовська, поділився її чоловік Вадим. Він обожнює готувати креветки, мабуть, через те, що процес займає декілька хвилин. І саме маринад відіграє важливу роль, надаючи їм аромату. Не поспішайте, залиште креветки в маринаді хоч на пару годин. На сковорідці після креветок підсмажте хліб, щоб він увібрав всі аромати. Подавайте зі шматочком лайма.

Складники:

800 г креветок
3 ст. л. оливкової олії
Сіль та перець до смаку
1 свіжий перець чилі
3 зубки часнику
3 гілочки петрушки
сік одного лайма
2 ст. л. соєвого соусу
2 ст. л. хересового оцту

Приготування

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Можна залишити панцир або почистити, за бажанням. Якщо чистите, залишайте хвости.

Полити оливковою олією, посолити, поперчити, додати свіжий перець чилі, часник, петрушка. Полити соком лайма, додати соєвий соус та хересовий оцет. Накрити плівкою та залишити в холодильнику на дві години. Смажити на оливковій олії по 2 хв. з обох боків. Потрусити свіжою петрушкою.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати рієт — французьку страву, що нагадує паштет, але з шматочками м'яса або риби.

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