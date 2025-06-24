- 00:54 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 24.06 22:26 Наймодніші кольори літа: можливо, речі цих відтінків є у вас у шафі
- 24.06 21:59 Рибний рієт: смачно так, що не відірватися
- 24.06 21:29 Ми разом: Гейлі Бібер відповіла на чутки про розлучення з Джастіном
- 24.06 21:13 У Casino.ua оголосили про партнерство з провайдером Push Gaming: що відомо
- 24.06 21:00 З’їжте фрукт за дві години до сну: із сном не буде проблем
- 24.06 20:50 Україна не виживе, якщо буде розчинена в паспортах інших держав, — Пелюховський
- 24.06 20:45 «Фарфорові сервізи з орнаментами вишиванки вражають красою та вишуканістю», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 24.06 20:33 З 2014 року неодноразово брав участь у бойових діях: на Донеччині загинув поліцейський з Тернополя
- 24.06 20:06 Доречно в будні й на свята: готуємо кабачкові рулетки із помідорами
- 24.06 20:02 Все погано — це нормально: Ксенія Мішина шокувала зізнанням
- 24.06 19:54 Стрільцям — «Туз Пентаклів», Терезам — «Король Жезлів», а Близнюкам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 25 червня
Рибний рієт: смачно так, що не відірватися
Рієт — французька страва, що нагадує паштет, але з шматочками м'яса або риби. Приготувати його нескладно. А ефект може перевершити ваші очікування. Подавайте рієт зі свіжим хлібом — і ви відчуєте чарівний смак цього поєднання. Ну, а про аромат і говорити не доводиться. Він теж чарівний. Готуйте для себе і рідних людей із задоволенням! Пам'ятайте про те, що їжа повинна бути смачною і корисною.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів, який варто взяти на замітку.
- Рієт готується досить просто, — каже Елла Іванова. — Я дуже люблю цю страву. Вона смачна і ситна. Подавайте їжу естетично, тоді вона буде виглядати апетитно.
Рієт із запеченої скумбрії
- 100 г запеченої скумбрії
- 100 г сиру «філадельфія» або вершків
- Петрушка
- 5 шт. в'ялених томатів
- Половинка перцю «чілі»
- Сіль
- Перець
- 1 чайна ложка оливкової олії
Всі інгредієнти з'єднати, попередньо дрібно нарізавши петрушку, в'ялені томати, а запечену рибу розібравши на дрібні шматочки виделкою.
І смачного!
Нагадаємо рецепт паштету з незвичайного інгредієнта — курячих сердечок.
Фото з альбому Елли Іванової125
Читайте нас у Facebook
Залийте йод в унітаз — він стане біліший за сніг без зусиль: навіть сусіди будуть приходити подивитися