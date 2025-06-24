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Книга рецептів

Рибний рієт: смачно так, що не відірватися

21:59 24 червня 2025
Рибний рієт

Рієт — французька страва, що нагадує паштет, але з шматочками м'яса або риби. Приготувати його нескладно. А ефект може перевершити ваші очікування. Подавайте рієт зі свіжим хлібом — і ви відчуєте чарівний смак цього поєднання. Ну, а про аромат і говорити не доводиться. Він теж чарівний. Готуйте для себе і рідних людей із задоволенням! Пам'ятайте про те, що їжа повинна бути смачною і корисною.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів, який варто взяти на замітку.

- Рієт готується досить просто, — каже Елла Іванова. — Я дуже люблю цю страву. Вона смачна і ситна. Подавайте їжу естетично, тоді вона буде виглядати апетитно.

Рієт із запеченої скумбрії

  • 100 г запеченої скумбрії
  • 100 г сиру «філадельфія» або вершків
  • Петрушка
  • 5 шт. в'ялених томатів
  • Половинка перцю «чілі»
  • Сіль
  • Перець
  • 1 чайна ложка оливкової олії

Всі інгредієнти з'єднати, попередньо дрібно нарізавши петрушку, в'ялені томати, а запечену рибу розібравши на дрібні шматочки виделкою.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт паштету з незвичайного інгредієнта — курячих сердечок.

Фото з альбому Елли Іванової

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