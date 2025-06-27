«Побомбили — й розійшлися. На жаль, момент для зміни іранського режиму втрачено»: Гаррі Каспаров про Трампа та стратегію

Потужні удари США по іранських ядерних об'єктах не призвели до зміни режиму в Ірані, пише тринадцятий чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров. На його думку, Ізраїлю та США не потрібно було зупинятися, а добивати режим аятол

«Іранський режим, на жаль, утримався. Зараз він проводитиме тотальну зачистку всередині країни — і вся кров буде на руках Дональда Трампа.

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Цей режим треба було добивати, і Трамп разом з Ізраїлем могли це зробити — ніхто б у світі не сказав ні слова. Іран був ослаблений і, що важливо, Путін зараз не в змозі йому допомогти.

Ця операція показала, що якщо Америка захоче — рознесе все на друзки, і ніхто їй на це нічого не скаже. Скільки нам казали, що якщо напасти на Іран, розпочнеться третя світова війна? Ну, і де вона?

Якщо ставиться мета зміни режиму, вона досягається, але для цього потрібна стратегія. Як ми бачимо, Трамп стратегії не має. Трамп — це шоу: побомбили, заявили, що начебто всі зруйнували — і розійшлися. На жаль, момент для зміни іранського режиму втрачено", — вважає політик.

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Нагадаємо, після ударів США Тегеран звернувся до путіна з листом від Алі Хаменеї, верховного лідера Ірану. Він керує країною вже 36 років. Під його керівництвом Іран перетворився на терористичну диктатуру, що занурюється у кризу. Москва назвала удари по ядерних об'єктах Ірану «неспровокованою агресією, яка не має виправдань».

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