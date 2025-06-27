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Гливи на мангалі: виходять смачніше, ніж м'ясо

16:04 27 червня 2025
Рецепт глив на мангалі від Валі Саєнко. Фото&nbsp;— скріншот

Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше поділилася рецептом Косівського салату, до складу якого входять білі гриби або гливи, розповіла, як посмажити гливи, щоб вони були смачнішими за м'ясо.

«Рецепт простий, але гливи виходять такі, що ви їх будете готувати постійно. Я їх просто обожнюю. Можу сказати, що якщо посмажити такі гриби і зробити з ними бургери, то це буде просто шедевр», — пише вона на своїй сторінці у соцмережі.

Інгредієнти:

  • Гливи — 0,5 кг;
  • Майонез — 4 ст л;
  • Соєвий соус — 4 ст л;
  • Часник — 2−3 зубчики.
  • Оцет або сік лимону — 1 ст. л. (за бажанням)
  • Улюблені спеції барбекю — 1 ст.л. (за бажанням);
  • Гострий соус по типу шрірачі (за бажанням).

Приготування:

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  • Гливи (гриби можна не мити, але якщо споласкувати, то дуже швидко, аби вони не набралися води) розділити на частини.
  • Додати до маринаду, який робиться із суміші решти інгредієнтів, та перемішати. Витримати дві години.
  • Смажити на мангалі на вугіллі, що прогоріло, з обох боків, до скоринки.

Про те, як приготувати фаршировані гриби в духовці, читайте на нашому сайті.

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Фото — скріншот

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