Фаршировані гриби в духовці: пікантний та вишуканий перекус

Рецепт фаршированих грибів у духовці може стати чудовим вибором для теплої закуски, перекусу або навіть легкого обіду. Начинку можна адаптувати відповідно до уподобань. Ця страва вирізняється тонким балансом між простотою та вишуканістю, пише видання Hellotaste.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: 12 печериць

1 цибулина

2−3 зубчики часнику

1 невелика морква

1 столова ложка оливкової олії

2−3 столові ложки панірувальних сухарів

2 столові ложки сметани

50 г тертого сиру

1 невеликий пучок зеленої петрушки.

Сіль та перець

чебрець

за бажанням солодка паприка

2 столові ложки тертого сиру та пармезан.

Крапля оливкової олії або крапля вершкового масла.

Приготування:

Спочатку підготуйте гриби. Швидко помийте гриби та добре висушіть їх. Обережно відламайте ніжки та збережіть їх для начинки. Покладіть капелюшки порожнистою стороною догори на змащене маслом або застелене пергаментом деко. Дрібно наріжте ніжки, цибулю та часник. Розігрійте столову ложку олії на сковороді та обсмажте цибулю, поки вона не стане скляною. Додайте часник, терту моркву та подрібнені ніжки грибів. Готуйте інгредієнти 5−7 хвилин, поки рідина не випарується. Приправте сіллю, перцем, чебрецем та дрібкою паприки, потім зніміть з вогню. Додайте панірувальні сухарі, сметану та тертий сир. Перемішуйте до однорідної маси. Нарешті, додайте подрібнену петрушку.

РЕКЛАМА

За допомогою чайної ложки наповніть кожну шапку гриба вищевказаною сумішшю, обережно притискаючи. Посипте зверху тертим сиром. Збризніть кожен гриб кількома краплями оливкової олії. Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте фаршировані гриби 25−30 хвилин, поки вони злегка не підрум'яняться, а сир не стане гарно рум'яним. За бажанням, в останні 2−3 хвилини можна ввімкнути функцію гриля для хрусткої скоринки.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ідеального шашлика від Володимира Ярославського.

РЕКЛАМА

123

Читайте нас у Facebook