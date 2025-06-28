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Телефонний спам, шахрайство та реклама — все? Міністр цифрової трансформації розповів про механізм боротьби з ними
Шахрайство за допомогою телефонів та SMS-розсилок серйозно дошкуляє українцям та завдає їм шкоди, а різна телефонна реклама дратує. Однак незабаром з цим буде покінчено, оскільки бізнес змусять реєструвати свої телефонні номери.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, розроблено та буде впроваджуватися цілий алгоритм дій та інструмент для операторів мобільного зв'язку для боротьби зі спам-викликами та нав'язливою рекламою.
З часом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни будуть вводитися поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.
За словами чиновника, бізнес повинен буде укласти договір з оператором та зареєструвати номери, за якими може телефонувати. Якщо ні, виклики з цих номерів можуть бути заблоковані автоматично. Вже незабаром оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача у разі спам-дзвінка.
Також міністр відзначив наступні зміни:
- у особистому користувацькому кабінеті ви зможете не тільки переглянути всі свої витрати, а й відключити контент-послуги самостійно, без запиту до оператора;
- тепер швидкість інтернету повинна бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду;
- підтримка для українців у зоні бойових дій. Користувачі не втратять зв'язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не будуть блокуватися за несплату. До того ж при першому вході в мережу надається безкоштовний пакет зв'язку.
Тим часом один з операторів мобільного зв'язку підняв тарифи на свої послуги.115
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