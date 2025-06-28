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Клуб споживачів

Як видалити плями від фруктів: ці домашні хитрощі роблять дива

21:01 28 червня 2025
Пляма від чорниці на білій футболці

Суниця, малина, чорниця, кавуни… Ми любимо їх, поки вони не потраплять на нашу блузку чи скатертину. Плями від фруктів можуть бути стійкими, підступними та не завжди піддаються пранню. Але не хвилюйтеся, є способи зробити так, щоб навіть найгірша фруктова катастрофа зникла безслідно, пише Interia kobieta.

Перш за все потрібно діяти негайно. Щойно ви побачите пляму від полуниці, чорниці чи малини, не давайте їй висохнути. Помістіть тканину під холодну проточну воду, дозволяючи струменю змити якомога більше соку. Іноді цього вже достатньо, щоб врятувати одяг.

Не все втрачено і у випадку, якщо пляма висохла. Просто замочіть забруднену ділянку в молоці на 20−30 хвилин, а потім виперіть, як зазвичай. Молоко нейтралізує барвники та розчиняє фруктові кислоти.

Ще одна зброя — лимон і сіль. Втирайте кілька крапель лимонного соку в пляму, посипте дрібкою солі, залиште на 15 хвилин, потім змийте холодною водою та киньте у пральну машину. Це реально працює!

Не забувайте про порятунок оцтом, особливо на білих тканинах. Змішайте столову ложку оцту зі склянкою холодної води, вмочіть у неї губку та обережно потріть пляму. Через кілька хвилин змийте та виперіть звичайним способом.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про прості способи виведення плям від трави з одягу за допомогою звичайної соди.

Читайте також: Буде біліший за білий: простий спосіб «врятувати» підошву улюблених кросівок

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