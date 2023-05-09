Додайте трохи медичного спирту: прості поради, як вивести найскладніші плями на одязі

Ви йдете на вечерю і впускаєте виделку з соусом на свою білу сукню. Ви граєтесь на вулиці і помічаєте, що ваші коліна вкриті плямами від трави. Ви даруєте коханому кілька зайвих поцілунків, але на його комір потрапляє губна помада. Ми проводимо так багато часу в нашому улюбленому одязі, що неможливо, щоб ми ніколи його не зіпсували. Але є прості та доступні способи вивести небажані плями з тканин, пише howstuffworks.

З масляною плямою, наприклад, від заправки для салату, можна впоратися за допомогою столових інгредієнтів. Просто посипте її сіллю, залиште на деякий час, а потім зчистіть приправу з одягу щіткою. Вуаля! Сіль повинна ввібрати в себе олію. Потім продовжуйте боротися з плямою, обробляючи її будь-яким підручним засобом. Очевидно, що олівець для виведення плям був би чудовим рішенням, але сода або звичайна вода також добре працюють. Не наносьте занадто багато, натомість використовуйте куточок серветки. Потім продовжуйте промокати, поки пляма повністю не зникне. Ви можете створити простий, але ефективний засіб для виведення плям, поєднавши лимонний сік з зубною пастою.

Щоб вивести пляму крові з одягу, використовуйте 3-процентний перекис водню — такий, який можна знайти в аптеці. Намочіть пляму перекисом, пошкребіть нігтем або лезом столового ножа, щоб послабити і зішкребти кров, а потім змийте її ще однією порцією перекису водню. Потім виперіть, як зазвичай. У більшості випадків ви зможете краще вивести плями, особливо плями крові, якщо виведете їх одразу після того, як вони з'явилися, до того, як плями встигнуть висохнути.

Однак не варто надто перейматися, якщо у вас немає вільного доступу до перекису водню. Кола/содова/газована вода чудово справляється з плямами крові в екстрених випадках. Все, що вам потрібно зробити, це замочити пляму, в ідеалі на ніч, у соді. Потім виперіть, як зазвичай. Ще один метод видалення крові з одягу — намочити забруднену ділянку тканини водою, посипати її звичайною кухонною сіллю, потерти одну половину плями об іншу, щоб сіль ввібралася і послабила пляму, а потім негайно випрати одяг так, як ви зазвичай це робите.

Масні плями на наволочках можна видалити за допомогою звичайного шампуню або навіть рідкого миючого засобу для посуду. Просто нанесіть засіб на пляму, втирайте і залиште на деякий час. Промийте і виперіть, як зазвичай. Ще один цікавий спосіб — це те, що є у кожного з батьків — біла крейда. Все, що вам потрібно зробити, це натерти крейдою масляну пляму, а потім залишити її приблизно на 15 хвилин. Струсіть або зчистіть зайві шматочки крейди, а потім виперіть.

Якщо ви коли-небудь були настільки наївні, що поклали кулькову ручку в кишеню на зберігання, то, мабуть, побачили, що чорнило забруднило одяг. Не ставте поки що хрест на тих джинсах. Якщо на одяг потрапило чорнило кулькової ручки, покладіть під пляму паперовий рушник. Потім нанесіть трохи звичайного медичного спирту на заплямовану ділянку. Більші плями можуть потребувати замочування до 15 хвилин. Промокніть пляму чистою тканиною, доки не помітите, що чорнило більше не переноситься. Прополощіть, і виперіть, як зазвичай, у гарячій воді.

Видалити чорнило від фломастера часто буває трохи складнішим. Фахівці рекомендують ретельно прополоскати пляму в холодній воді. Потім замочіть річ у гарячій воді з додаванням рідкого прального порошку. Додайте трохи нашатирного спирту, якщо він у вас є. Переконайтеся, що все змішалося, покладіть річ і обережно потріть пляму. Залиште на 30−60 хвилин або навіть на ніч, якщо пляма дуже не хоче відходити. Коли пляма зникне, втирайте ще трохи миючого засобу, а потім періть. Якщо пляма від червоного вина свіжа, вберіть її, негайно посипавши харчовою содою.

Нагадаємо, як позбутися свіжої кавової плями на одязі.

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