Допоможе звичайна сода: прості способи виведення плям від трави з одягу

Незалежно від того, чи косили ви газон, чи гралися ваші діти у дворі, на одязі з’являються плями від трави, особливо в теплу пору року. Якщо вчасно не вжити заходів, вони можуть дуже швидко в'їдатися в тканину, пише Martha Stewart. Разом з тим плями від трави можна легко видалити. Зокрема, за допомогою харчової соди, яка ефективна для більшості тканин. Вона може не підходити для делікатних тканин, таких як шовк або вовна, оскільки абразивний характер соди може призвести до пошкодження або ослаблення волокон.

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Рівномірно посипте пляму від трави содою, забезпечуючи повне покриття. М'якою щіткою або старою зубною щіткою обережно втирайте соду в тканину. Змішайте кілька крапель м'якого мийного засобу з холодною водою в невеликій мисці, щоб отримати розчин для чищення. Занурте чисту ганчірку в мийний розчин і обережно промокніть пляму від трави. Ретельно промийте тканину холодною водою, щоб повністю видалити соду і мийний засіб. Огляньте тканину, щоб переконатися, що пляма від трави повністю видалена. Якщо є залишки, повторіть процес. Після того, як пляма від трави зникне, виперіть тканину відповідно до інструкцій по догляду.

Використовуйте оцет для виведення плям. Змішайте 1 частину води й 1 частину оцту. Замочіть пляму в суміші на 30 хвилин. Прополощіть виріб теплою водою.

Посипте пляму кисневим порошком (нехлорним відбілювачем) або пральним порошком і змочіть водою кімнатної температури. М'якою щіткою або старою зубною щіткою обережно потріть пляму, поки вона не зникне. Ретельно прополощіть тканину, щоб видалити залишки засобу. Огляньте тканину, щоб переконатися, що пляма від трави повністю видалена. Якщо пляма залишилася, повторіть процедуру.

Мило для посуду чудово видаляє плями від трави й підходить для більшості тканин. Коли ви маєте справу з делікатними тканинами, такими як шовк або вовна, бажано бути обережним, оскільки деякі склад мила для посуду може бути занадто жорстким. Обережно промокніть пляму від трави чистою ганчіркою. Не тріть, оскільки це може ще більше поширити пляму. Змішайте кілька крапель м'якого мила для посуду з холодною водою в невеликій мисці. Занурте чисту ганчірку в мийний розчин і обережно промокніть пляму від трави. Дайте розчину вбратися в пляму приблизно 10−15 хвилин. Продовжуйте протирати пляму від трави розчином мила, рухаючись від зовнішньої сторони плями до центру. Ретельно промийте тканину холодною водою, щоб видалити залишки мила. Огляньте тканину, щоб переконатися, що пляма від трави повністю видалена. Якщо щось залишилося, повторіть процес. Після того, як пляма від трави буде повністю видалена, виперіть тканину, як зазвичай.

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Раніше «ФАКТИ» публікували поради, як вивести найскладніші плями на одязі.

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