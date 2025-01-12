Гастрономічний сюрприз «Чизбургер Пай»: нагодуйте всю родину смаченьким
Колишня суддя щоу «МастерШеф» Тетяна Літвінова нині є доволі успішним фудблогером, і збирає тисячі вдячних вподобайок своїми оригінальними і при цьому не надто складними рецептами, як-от ледача котлета по-київськи.
Цими вихідними вона приготувала не менш цікаву страву, проте вже не за українськими, а за американськими мотивами. Мова — про закуску з оригінальною назвою «Тортилья чізбургер пай».
«Це справжній маленький гастрономічний сюрприз на тарілці! Уявіть: соковитий м'ясний фарш з ароматом спецій, пікантні огірочки, вершковий сир — і все це загорнуто в хрустку тортилью. Це не просто страва, а затишна історія, яка сподобається і дорослим, і дітям», — говорить пані Тетяна.
Інгредієнти:
- цільнозернові тортильї — 2 шт;
- цибуля — 1 шт;
- фарш м'ясний (курячий та яловичий) — 300 г;
- твердий сир — 200 г;
- часник — 1 зубчик;
- свіжий помідор — 1 штука;
- солоний огірок -1 штука;
- кетчуп — 150−200 г;
- чілі — за смаком;
- бульйон — 1 склянка;
- гірчиця — 1 ч. ложка;
- чорний перець — ½ ч. ложки;
- пучок петрушки.
Приготування
Почнемо з приготування соусу болоньєзе. Для цього на розігріту пательню налийте трохи олії і спасеруйте нарізану цибульку до м’якості. Підготуйте фарш, додавши до нього кетчуп чи томатне пюре, чорний перець.
Викладіть присмачений фарш на пательню до цибульки і добре перемішайте, додавши солі за смаком та — за бажанням — перець чилі і часник. Додайте в пательню бульйон та чайну ложку міцної гірчиці.
Тепер на потужному вогні поступово випарюйте рідину, аби утворився густий м’ясний соус.
Тим часом наріжте слайсами помідорчик та солоний огірок — як на справжній бургер.
Ну і звичайно ж сир — наріжте його крупними шматками, а ще одну частину — натріть на тертці.
На пательню, де будемо запікати наш «Чизбургер пай», викладіть пергамент та перший корж піти або ж тортильї. Зверху — слайси сиру, і знову корж.
Настав час начинки — обережно викдадіть її зверху, а на неї — шматочки огірка та помідора.
Засипте тертим сиром і відправте в розігріту до 190° духовку на 20 хвилин.
Діставайте і смакуйте!
«Я впевнена що всі будуть задоволені — і ви, тому що швидко готується, і всі будуть нагодовані — і чоловік, і діти, не потрібно готувати щось комусь окремо», — зауважує авторка рецепту після дегустації свого «чизбургера».
А колега пані Тетяни — блогерка Катерина Бобилєва — раніше показала, як приготувати оригінальний і навіть корисний бургер-салат.
Фото — скрін відео YouTube100
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