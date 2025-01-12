42.19 / 42.99 43.48 / 44.35
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Гастрономічний сюрприз «Чизбургер Пай»: нагодуйте всю родину смаченьким

9:25 13 січня 2025
Готова страва

Колишня суддя щоу «МастерШеф» Тетяна Літвінова нині є доволі успішним фудблогером, і збирає тисячі вдячних вподобайок своїми оригінальними і при цьому не надто складними рецептами, як-от ледача котлета по-київськи.

Цими вихідними вона приготувала не менш цікаву страву, проте вже не за українськими, а за американськими мотивами. Мова — про закуску з оригінальною назвою «Тортилья чізбургер пай».

«Це справжній маленький гастрономічний сюрприз на тарілці! Уявіть: соковитий м'ясний фарш з ароматом спецій, пікантні огірочки, вершковий сир — і все це загорнуто в хрустку тортилью. Це не просто страва, а затишна історія, яка сподобається і дорослим, і дітям», — говорить пані Тетяна.

Інгредієнти:

РЕКЛАМА
  • цільнозернові тортильї — 2 шт;
  • цибуля — 1 шт;
  • фарш м'ясний (курячий та яловичий) — 300 г;
  • твердий сир — 200 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • свіжий помідор — 1 штука;
  • солоний огірок -1 штука;
  • кетчуп — 150−200 г;
  • чілі — за смаком;
  • бульйон — 1 склянка;
  • гірчиця — 1 ч. ложка;
  • чорний перець — ½ ч. ложки;
  • пучок петрушки.

Приготування

Почнемо з приготування соусу болоньєзе. Для цього на розігріту пательню налийте трохи олії і спасеруйте нарізану цибульку до м’якості. Підготуйте фарш, додавши до нього кетчуп чи томатне пюре, чорний перець.

РЕКЛАМА

Викладіть присмачений фарш на пательню до цибульки і добре перемішайте, додавши солі за смаком та — за бажанням — перець чилі і часник. Додайте в пательню бульйон та чайну ложку міцної гірчиці.

Тепер на потужному вогні поступово випарюйте рідину, аби утворився густий м’ясний соус.

РЕКЛАМА

Тим часом наріжте слайсами помідорчик та солоний огірок — як на справжній бургер.

Ну і звичайно ж сир — наріжте його крупними шматками, а ще одну частину — натріть на тертці.

На пательню, де будемо запікати наш «Чизбургер пай», викладіть пергамент та перший корж піти або ж тортильї. Зверху — слайси сиру, і знову корж.

Настав час начинки — обережно викдадіть її зверху, а на неї — шматочки огірка та помідора.

Засипте тертим сиром і відправте в розігріту до 190° духовку на 20 хвилин.

Діставайте і смакуйте!

«Я впевнена що всі будуть задоволені — і ви, тому що швидко готується, і всі будуть нагодовані — і чоловік, і діти, не потрібно готувати щось комусь окремо», — зауважує авторка рецепту після дегустації свого «чизбургера».

А колега пані Тетяни — блогерка Катерина Бобилєва — раніше показала, як приготувати оригінальний і навіть корисний бургер-салат.

Фото — скрін відео YouTube

100

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень із 13 по 19 січня

Зміям та Свиням — обережність, Коням — спокій: східний гороскоп на тиждень 13 — 19 січня

Таро-прогноз на 13 січня 2025 року

«Правосуддя» випробує Тельців на чесність, а «Двійка Жезлів» ставить Дів перед вибором: прогноз по картах Таро на 13 січня

калькулятор, підрахунок

Мінус 12 мільярдів гривень: бізнес помітив у співпраці «Укрпошти» з китайською компанією збитки для бюджету

Наталка Денисенко

«Якби побачили, як я психую, сказали б, що я — демон»: Наталка Денисенко про зміни під час великої війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту