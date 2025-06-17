Як їсти картоплю фрі в ресторані: знання етикету дозволить вам почуватися комфортно

Найчастіше ми згадуємо про етикет у момент, коли потрібно швидко приймати рішення, а не вивчати правила. Наприклад, вам у ресторані принесли картоплю фрі, а ви не знаєте, як її правильно їсти — брати руками чи використовувати прилади. Як вчинити?

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У неформальній ситуації, особливо якщо ви знаходитесь в ресторані швидкого харчування, беріть картоплю руками, не забуваючи про те, що вони неодмінно мають бути чистими.

В офіційній обстановці користуйтеся приладами. Це матиме елегантний вигляд.

Зазвичай до картоплі фрі подають кетчуп. Не варто рясно заливати картоплю соусом, якщо не хочете забруднитись і забруднити тих, хто сидить за столом. Умочуйте картоплю в соус і акуратно їжте поштучно.

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І ще одне універсальне правило: не замовляйте те, що не знаєте як їсти. Це дозволить вам уникнути незручних ситуацій. У діловій ситуації замовляйте звичні страви, а щось новеньке краще вперше скуштувати у колі рідних та друзів.

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Фото Ольги Сметанської

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