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Як їсти картоплю фрі в ресторані: знання етикету дозволить вам почуватися комфортно

22:26 17 червня 2025
Картопля фрі

Найчастіше ми згадуємо про етикет у момент, коли потрібно швидко приймати рішення, а не вивчати правила. Наприклад, вам у ресторані принесли картоплю фрі, а ви не знаєте, як її правильно їсти — брати руками чи використовувати прилади. Як вчинити?

У неформальній ситуації, особливо якщо ви знаходитесь в ресторані швидкого харчування, беріть картоплю руками, не забуваючи про те, що вони неодмінно мають бути чистими.

В офіційній обстановці користуйтеся приладами. Це матиме елегантний вигляд.

Зазвичай до картоплі фрі подають кетчуп. Не варто рясно заливати картоплю соусом, якщо не хочете забруднитись і забруднити тих, хто сидить за столом. Умочуйте картоплю в соус і акуратно їжте поштучно.

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І ще одне універсальне правило: не замовляйте те, що не знаєте як їсти. Це дозволить вам уникнути незручних ситуацій. У діловій ситуації замовляйте звичні страви, а щось новеньке краще вперше скуштувати у колі рідних та друзів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як ласувати одним із улюблених десертів французів.

Фото Ольги Сметанської

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