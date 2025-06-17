- 08:07 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 17.06 22:26 Як їсти картоплю фрі в ресторані: знання етикету дозволить вам почуватися комфортно
- 17.06 21:59 Дивовижний пиріг без яєць та вершкового масла: рецепт відомої кулінарки простий у втіленні
- 17.06 21:29 «Припиніть це лайно!»: Джастін Бібер сильно розлютився під час зустрічі з папараці
- 17.06 21:00 Включіть у свій раціон: це найкращі трави для контролю високого рівня цукру в крові
- 17.06 20:34 «Аби всі були такі, як він, то вже давно була б перемога»: на Курщині загинув захисник з Вінниччини
- 17.06 20:08 Вареники з сиром на пару: порадуйте родину ситною вечерею
- 17.06 19:51 Застрелив дружину і наклав на себе руки: кривава сімейна драма розігралася на одній з вулиць Житомира
- 17.06 19:43 У ЗСУ «засвітився» рідкісний трофей з вдв рф: такого ще не траплялося
- 17.06 19:18 Україна зробила перший крок до реалізації угоди з США про видобуток корисних копалин
- 17.06 19:04 Це шо, моя жінка вагітна?: коханий відомої телеведучої відреагував на новину про дитину
- 17.06 19:03 Скорпіонам — «Самітник» та пошук відповідей, Водоліям — «Колісниця» та контроль над емоціями: Таро-прогноз на 18 червня
Як їсти картоплю фрі в ресторані: знання етикету дозволить вам почуватися комфортно
Найчастіше ми згадуємо про етикет у момент, коли потрібно швидко приймати рішення, а не вивчати правила. Наприклад, вам у ресторані принесли картоплю фрі, а ви не знаєте, як її правильно їсти — брати руками чи використовувати прилади. Як вчинити?
У неформальній ситуації, особливо якщо ви знаходитесь в ресторані швидкого харчування, беріть картоплю руками, не забуваючи про те, що вони неодмінно мають бути чистими.
В офіційній обстановці користуйтеся приладами. Це матиме елегантний вигляд.
Зазвичай до картоплі фрі подають кетчуп. Не варто рясно заливати картоплю соусом, якщо не хочете забруднитись і забруднити тих, хто сидить за столом. Умочуйте картоплю в соус і акуратно їжте поштучно.
І ще одне універсальне правило: не замовляйте те, що не знаєте як їсти. Це дозволить вам уникнути незручних ситуацій. У діловій ситуації замовляйте звичні страви, а щось новеньке краще вперше скуштувати у колі рідних та друзів.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як ласувати одним із улюблених десертів французів.
Фото Ольги Сметанської487
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Самітник» та пошук відповідей, Водоліям — «Колісниця» та контроль над емоціями: Таро-прогноз на 18 червня
Діви зможуть вирішити давні проблеми, а Скорпіони отримають важливу інформацію: гороскоп на 17 червня