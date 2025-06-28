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Готуємо булочки сінабон — такі смачні, що тануть у роті
Булочки неймовірно смачні, ніжні, дуже ароматні тануть у роті! Булочки сінабон із корицею варто приготувати. Просочені найніжнішим вершковим кремом, вони мають чудовий смак, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
- Молоко — 200 г
- Вершкове масло — 75 г + 90 г
- Дріжджі — 25 г
- Яйця — 2 шт.
- Борошно — 500 г
- Цукор — 60 г + 120 г
- Кориця — 15 г
- Сіль — 1 ч. л.
Приготування:
В теплому молоці змішуємо 1 ст. л. цукру та дріжджі. Гарно перемішуємо і залишаємо приблизно на 20 хв, щоб дріжджі активізувалися. До 75 г м'якого вершкового масла додаємо 60 г цукру і гарно збиваємо міксером. До масляної суміші додаємо яйця і також збиваємо.
Потім додаємо дріжджі, сіль, гарно перемішуємо і додаємо просіяне пшеничне борошно. Замішуємо м' яке тісто, яке не прилипає до рук. Накриваємо його рушником і ставимо в тепле місце на 1 годину для того, щоб тісто підійшло.
Потім змішуємо 120 г цукру з корицею. Тісто викладаємо на стіл, посипаний борошном і розкатуємо в прямокутник товщиною 0,5 см та 45×35 см.
Змащуємо прямокутник маслом (90 г) та ретельно посипаємо цукром з корицею.
Згортаємо прямокутник рулетом і нарізаємо на 12 рівних частин. Викладаємо булочки на деко і залишаємо ще на 20 хв для того, щоб тісто відпочило.
Відправляємо булочки в розігріту до 190 градусів духовку на 25 хв.
Готуємо крем:
- Крем-сир — 60 г
- Масло вершкове — 30 г
- Цукрова пудра за смаком
Змішуємо сир з м'яким маслом та цукровою пудрою. Збиваємо до однорідності. Гарячі сінабони змащуємо кремом.
Нагадаємо ще один рецепт французьких булочок сінабон — від шефа Володимира Ярославського.722
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