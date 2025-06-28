Готуємо булочки сінабон — такі смачні, що тануть у роті

Булочки неймовірно смачні, ніжні, дуже ароматні тануть у роті! Булочки сінабон із корицею варто приготувати. Просочені найніжнішим вершковим кремом, вони мають чудовий смак, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Складники: Молоко — 200 г

Вершкове масло — 75 г + 90 г

Дріжджі — 25 г

Яйця — 2 шт.

Борошно — 500 г

Цукор — 60 г + 120 г

Кориця — 15 г

Сіль — 1 ч. л.

Приготування:

В теплому молоці змішуємо 1 ст. л. цукру та дріжджі. Гарно перемішуємо і залишаємо приблизно на 20 хв, щоб дріжджі активізувалися. До 75 г м'якого вершкового масла додаємо 60 г цукру і гарно збиваємо міксером. До масляної суміші додаємо яйця і також збиваємо.

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Потім додаємо дріжджі, сіль, гарно перемішуємо і додаємо просіяне пшеничне борошно. Замішуємо м' яке тісто, яке не прилипає до рук. Накриваємо його рушником і ставимо в тепле місце на 1 годину для того, щоб тісто підійшло.

Потім змішуємо 120 г цукру з корицею. Тісто викладаємо на стіл, посипаний борошном і розкатуємо в прямокутник товщиною 0,5 см та 45×35 см.

Змащуємо прямокутник маслом (90 г) та ретельно посипаємо цукром з корицею.

Згортаємо прямокутник рулетом і нарізаємо на 12 рівних частин. Викладаємо булочки на деко і залишаємо ще на 20 хв для того, щоб тісто відпочило.

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Відправляємо булочки в розігріту до 190 градусів духовку на 25 хв.

Готуємо крем: Крем-сир — 60 г

Масло вершкове — 30 г

Цукрова пудра за смаком

Змішуємо сир з м'яким маслом та цукровою пудрою. Збиваємо до однорідності. Гарячі сінабони змащуємо кремом.

Нагадаємо ще один рецепт французьких булочок сінабон — від шефа Володимира Ярославського.

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