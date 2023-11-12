Найвідоміша в світі випічка з синього тіста від шефа Ярославського: з’ївши одну, неможливо зупинитися

Французькі булочки сінабон — нереально смачна, «майже наркотична» випічка з корицею, яка нічим не поступається тако-бургерам чи ньокі.

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Особливо коли за приготування береться суддя програми «Майстер Шеф» Володимир Ярославський.

В своєму акаунті він розповів, як готувати нереально смачні блакитні сінабони. Одразу ж заспокоїмо — блакитного кольору випічці додає спіруліна.

Опара

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300 мл молока

7 г сухих дріжджів (20 гр пресованих)

20 г цукру

150 г борошна

Тісто:

опара + 500 г борошна

дрібка солі

100 г яйця 2 шт.

80 г цукру

125 г масла 82%

10 г спіруліна

Начинка

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100 г вершкового масла

150 г цукру

20 г кориця (порошок)

Заливка:

50 мл молока

50 г цукрової пудри

250 г крем-сиру (або маскарпоне, або сметани)

Етапи приготування

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Для початку готуємо опару — якщо дріжджі сухі, їх треба з’єднати з борошном, якщо пресовані — з молоком. Борошно слід попередньо просіяти, щоб наситити його киснем. Змішуємо молоко з цукром і борошно з дріжджами, перемішуємо до однорідної консистенції, накриваємо рушником і відставляємо опару на 30−50 хвилин у тепле місце

Для тіста змішуємо в мисці яйця, цукор, додаємо сіль, опару і перемішуємо, додаємо розм’якшене масло, борошно, спіруліну. Готове тісто поміщаємо в миску, накриваємо рушником, залишаємо підходити в теплому місці 1−1,5 години

Для начинки змішуємо вершкове масла, цукор та корицею.

Готові сінабони поливаємо заливкою з крем-сиру, теплого молока та цукрової пудри. Перемішуємо до однорідності.

Подальші етапи готування дивіться на відео.

Під постом Володимира Ярославського читачі (серед яких і його колега Ольга Мартиновська), відзначають, що під час розповіді шефа про приготування смакоти неможливо залишатися байдужими. І що вони самі обов'язково приготують такі ж смаколики.

Нагадаємо, що не менший захват у читачів визвав і рецепт смачних котлет від Людмили Борщ з «цукерковою» назвою «Пташине молоко».



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