Найвідоміша в світі випічка з синього тіста від шефа Ярославського: з’ївши одну, неможливо зупинитися
Французькі булочки сінабон — нереально смачна, «майже наркотична» випічка з корицею, яка нічим не поступається тако-бургерам чи ньокі.
Особливо коли за приготування береться суддя програми «Майстер Шеф» Володимир Ярославський.
В своєму акаунті він розповів, як готувати нереально смачні блакитні сінабони. Одразу ж заспокоїмо — блакитного кольору випічці додає спіруліна.
Опара
- 300 мл молока
- 7 г сухих дріжджів (20 гр пресованих)
- 20 г цукру
- 150 г борошна
Тісто:
- опара + 500 г борошна
- дрібка солі
- 100 г яйця 2 шт.
- 80 г цукру
- 125 г масла 82%
- 10 г спіруліна
Начинка
- 100 г вершкового масла
- 150 г цукру
- 20 г кориця (порошок)
Заливка:
- 50 мл молока
- 50 г цукрової пудри
- 250 г крем-сиру (або маскарпоне, або сметани)
Етапи приготування
Для початку готуємо опару — якщо дріжджі сухі, їх треба з’єднати з борошном, якщо пресовані — з молоком. Борошно слід попередньо просіяти, щоб наситити його киснем. Змішуємо молоко з цукром і борошно з дріжджами, перемішуємо до однорідної консистенції, накриваємо рушником і відставляємо опару на 30−50 хвилин у тепле місце
Для тіста змішуємо в мисці яйця, цукор, додаємо сіль, опару і перемішуємо, додаємо розм’якшене масло, борошно, спіруліну. Готове тісто поміщаємо в миску, накриваємо рушником, залишаємо підходити в теплому місці 1−1,5 години
Для начинки змішуємо вершкове масла, цукор та корицею.
Готові сінабони поливаємо заливкою з крем-сиру, теплого молока та цукрової пудри. Перемішуємо до однорідності.
Подальші етапи готування дивіться на відео.
Під постом Володимира Ярославського читачі (серед яких і його колега Ольга Мартиновська), відзначають, що під час розповіді шефа про приготування смакоти неможливо залишатися байдужими. І що вони самі обов'язково приготують такі ж смаколики.
Нагадаємо, що не менший захват у читачів визвав і рецепт смачних котлет від Людмили Борщ з «цукерковою» назвою «Пташине молоко».