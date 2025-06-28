- 11:14 Справи геть кепські: росія різко збільшила виробництво дронів
- 11:07 Не лише навесні та восени: що важливо знати про червневу обрізку плодових дерев і чагарників і як її правильно зробити
- 10:32 Базова соцдопомога, перевірки переселенців та техогляд по-новому: що зміниться для українців з 1 липня
- 09:59 Бійця ММА з росії вдарило струмом під час святкування перемоги над корейцем
- 09:41 Загинув пілот F-16, який відбивав нічну атаку ворога, — Повітряні Сили
- 08:54 Вночі ворог масовано атакував Україну ракетами та дронами: що відомо про наслідки на даний момент
- 08:18 Овнам — несподіванки, Козерогам — підбиття підсумків: гороскоп на 29 червня
- 06:35 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 28.06 22:27 Як їсти бургер згідно з етикетом: знання цих моментів позбавить вас почуття незручності
- 28.06 22:01 Такий незвичайний салат ви точно не куштували: він готується просто та швидко
- 28.06 21:30 «Розжують і виплюнуть»: Бен Аффлек відреагував на чутки про новий роман Лопес
- 28.06 21:01 Як видалити плями від фруктів: ці домашні хитрощі роблять дива
Доплата до пенсії в 470 грн: хто отримає додаткові гроші за надстаж
У 2025 році на пенсію за віком у 60 років мають право вийти громадяни, які мають трудовий стаж щонайменше 32 роки, у 63 роки — зі стажем як мінімум 22 роки та у 65 років — зі стажем щонайменше 15 років. Пенсіонні виплати їм нараховують індивідуально, у залежності від стажу та зарплатні, з якої сплачувалися податки.
А люди, які вийшли на заслужений відпочинок, маючи наднормовий стаж, можуть розраховувати до доплати до пенсії. Все залежить від того, коли саме людина виходила на пенсію. Як зазначають в ПФУ, за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам (а для пенсій, призначених
Читайте також: Хто має право на пенсію при стажі в 10 років і скільки буде отримувати
Один відсоток від «мінімалки» — 23,6 грн. Отже, помножуючи цей показник на понаднормові роки страхового стажу, можна вирахувати, яку доплату мають нараховувати пенсіонерам.
Так, за десять років понаднормового стажу доплата складатиме 236 грн, за п'ятнадцять років — 354 грн, за двадцять років — 472 грн.
Раніше називалась категорія пенсіонерів, які мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 800 грн.
Фото Pixabay1808
Читайте нас у Facebook