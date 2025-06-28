Доплата до пенсії в 470 грн: хто отримає додаткові гроші за надстаж

У 2025 році на пенсію за віком у 60 років мають право вийти громадяни, які мають трудовий стаж щонайменше 32 роки, у 63 роки — зі стажем як мінімум 22 роки та у 65 років — зі стажем щонайменше 15 років. Пенсіонні виплати їм нараховують індивідуально, у залежності від стажу та зарплатні, з якої сплачувалися податки.

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А люди, які вийшли на заслужений відпочинок, маючи наднормовий стаж, можуть розраховувати до доплати до пенсії. Все залежить від того, коли саме людина виходила на пенсію. Як зазначають в ПФУ, за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам (а для пенсій, призначених до 01.10.2011 — понад 25 років чоловікам, 20 років жінкам) пенсія за віком збільшується на 1 відсоток базового розміру пенсії, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком (2361 грн у 2025 році).

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Один відсоток від «мінімалки» — 23,6 грн. Отже, помножуючи цей показник на понаднормові роки страхового стажу, можна вирахувати, яку доплату мають нараховувати пенсіонерам.

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Так, за десять років понаднормового стажу доплата складатиме 236 грн, за п'ятнадцять років — 354 грн, за двадцять років — 472 грн.

Раніше називалась категорія пенсіонерів, які мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 800 грн.

Фото Pixabay

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