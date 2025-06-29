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Шоумен Джейк Пол відгамселив ексчемпіона світу з боксу на очах у його легендарного батька (відео)
Знаменитий американський ютубер і боксер-мільйонер 28-річний Джейк Пол (12 перемог, 7 з них — нокаутом, 1 поразка), який покликав заміж чарівну віцечемпіонку Олімпійських ігор, переміг колишнього чемпіона світу в середній вазі 39-річного Хуліо Сесара Чавеса-молодшого (54 перемоги, 34 з них — нокаутом, 7 поразок, 1 нічия) у головному бою вечора боксу в Анахаймі (США).
За підсумками поєдинку у важкій вазі (до 90,7 кг), який тривав усі 10 раундів, всі троє суддів віддали перемогу Полу — 99:91, 98:92, 97:93. При цьому свідком сьомої у кар'єрі поразки сина став його легендарний батько — 62-річний ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Хуліо Сесар Чавес-старший.
«Я щойно набив дупу твоєму хлопцю. Це було бездоганно, це було чудово. Думаю, мене вдарили лише разів десять. Я зганьбив його — легка робота», — кинув з рингу в бік легенди Джейк Пол, який, мабуть, здобув найкрутішу перемогу у своїй кар'єрі.
Нагадаємо, що це був перший поєдинок американського шоумена із листопада минулого року. Своєї єдиної поразки на професіональному рингу Пол зазнав у лютому 2023-го, коли в Саудівській Аравії поступився зведеному брату Тайсона Ф'юрі Томмі Ф'юрі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джейк Пол переміг легендарного Майка Тайсона.
Фото X DAZN Boxing281
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