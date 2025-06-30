Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що американський уряд зняв санкції, які були пов'язані з будівництвом атомної електростанції «Пакш-ІІ».

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Про це він написав на своїй сторінці на платформі Х.

«США зняли санкції, які блокували будівництво АЕС „Пакш II“. Ці політично вмотивовані заходи було запроваджено адміністрацією Джо Байдена незадовго до вступу на посаду Дональда Трампа», — читаємо в повідомленні.

Поки що реакції США на це не було. Російська державна енергетична компанія «Росатом» очолює проєкт розширення та має побудувати два нові реактори на атомній електростанції «Пакш-ІІ» на південь від Будапешта, єдиній атомній електростанції Угорщини.

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Наразі в експлуатації перебувають чотири реактори. Обладнання виробляється в росії та Франції, каже Сіярто. Антиросійські санкції були запроваджені колишнім президентом США Джо Байденом.

Владислав Власюк, комісар із санкцій президента України, спростовує версію Будапешта та звинувачує міністра закордонних справ Угорщини у «маніпуляціях». Він пояснює, що «Пакш-ІІ» користується винятком із санкцій ЄС. США не скасували санкції, але є виняток для цивільних ядерних енергетичних проєктів, що розпочалися до листопада 2024 року.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Трамп розчарував позицією щодо санкцій проти росії.

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