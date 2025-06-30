Я вчора жила!: мережа відреагувала на концерти легендарного гурту у Львові

Легендарний гурт «Океан Ельзи», який вразив новиною, влаштував грандіозні виступи у Львові. На честь тридцятиріччя свого заснування музиканти повернулися до міста, де народився гурт та назвали концерти «Той день у Львові». Виступи проходили на сучасному концертному майданчику недалеко від центру міста та кожен з концертів тривав понад три години! Вакарчук виконав легендарні хіти та пісні з нового альбому «Той день». Разом з ним на сцену вийшов колишній музикант гурту, а нині відомий галерист Павло Гудімов та гурт «Один у каное», щоб виконати дуетну пісню, присвячену Львову.

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Святослав Вакарчук присвятив пісню «Я на небі був» мамі, та виконав її стоячи на колінах.

Він декілька разів перевдягався та врешті залишився без сорочки, продемонстрував спортивний торс. Глядачі співали разом з Вакарчуком майже всі пісні та ще довго викликали «на біс». Відео та світлинами з концерту музиканти ділилися на своїй сторінці у соціальній мережі.

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«Вчора — перший з чотирьох, — написав Святослав, починаючи серію концертів. - І він був незабутній. Львів, дякуємо за кожну пісню, за кожні обійми, за кожен погляд, що говорив: ми разом. „Той день у Львові“ почався — і ми не хочемо, щоб він закінчувався. Ще буде багато музики, світла і моментів, які залишаються з нами надовго».

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Шанувальники гурту подякували музикантам за емоції, які пережили разом.

«Дякую, що ви є! - написали у мережі. — Я вчора жила! Дякую за миті щастя! Люблю вас, «Океан Ельзи».

«Океан емоцій тримає ще сьогодні! — поділилися враженнями. - Океан музики -то любов на все життя!»

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«За стільки часу вчорашній концерт приніс нам багато позитивних емоцій, а головне віру в майбутнє нашої нації і перемогу над московським ворогом! — подякували шанувальники. — Особливо подяка за проведення заходу всім захисникам і захисницям».

Раніше Святослав Вакарчук вперше показав своїх дітей.

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