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Я вчора жила!: мережа відреагувала на концерти легендарного гурту у Львові

14:52 30 червня 2025
Океан Ельзи у Львові

Легендарний гурт «Океан Ельзи», який вразив новиною, влаштував грандіозні виступи у Львові. На честь тридцятиріччя свого заснування музиканти повернулися до міста, де народився гурт та назвали концерти «Той день у Львові». Виступи проходили на сучасному концертному майданчику недалеко від центру міста та кожен з концертів тривав понад три години! Вакарчук виконав легендарні хіти та пісні з нового альбому «Той день». Разом з ним на сцену вийшов колишній музикант гурту, а нині відомий галерист Павло Гудімов та гурт «Один у каное», щоб виконати дуетну пісню, присвячену Львову.

Святослав Вакарчук присвятив пісню «Я на небі був» мамі, та виконав її стоячи на колінах.

Він декілька разів перевдягався та врешті залишився без сорочки, продемонстрував спортивний торс. Глядачі співали разом з Вакарчуком майже всі пісні та ще довго викликали «на біс». Відео та світлинами з концерту музиканти ділилися на своїй сторінці у соціальній мережі.

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«Вчора — перший з чотирьох, — написав Святослав, починаючи серію концертів. - І він був незабутній. Львів, дякуємо за кожну пісню, за кожні обійми, за кожен погляд, що говорив: ми разом. „Той день у Львові“ почався — і ми не хочемо, щоб він закінчувався. Ще буде багато музики, світла і моментів, які залишаються з нами надовго».

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Шанувальники гурту подякували музикантам за емоції, які пережили разом.

«Дякую, що ви є! - написали у мережі. — Я вчора жила! Дякую за миті щастя! Люблю вас, «Океан Ельзи».

«Океан емоцій тримає ще сьогодні! — поділилися враженнями. - Океан музики -то любов на все життя!»

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«За стільки часу вчорашній концерт приніс нам багато позитивних емоцій, а головне віру в майбутнє нашої нації і перемогу над московським ворогом! — подякували шанувальники. — Особливо подяка за проведення заходу всім захисникам і захисницям».

Раніше Святослав Вакарчук вперше показав своїх дітей.

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