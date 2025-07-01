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«Ретельно спланований злочин»: ООН опублікувала доповідь про вбивство українських полонених у Оленівці
З дня, коли росіяни здійснили теракт у виправній колонії в Оленівці, під час якого загинуло більше 50 українських військовополонених, а близько 130 зазнали поранень, минуло майже три роки. Загарбники влаштували вибухи у ніч на 29 липня 2022 року, спробувавши покласти відповідальність за це на Україну, армія якої нібито завдала по колонії удар ракетою HIMARS. Проте, ця інформація була спростована ООН.
За словами українського омбудсмена Дмитра Лубенця, три роки тому міжнардні організації, зокрема, ООН та Міжнародний комітет червоного хреста заявили про готовність розслідувати цей злочин. Втім, місія так і не змогла нічого зробити через спротив росіян. І нагадав, що на офіційному рівні ООН ніколи публічно не звинувачувала росію в теракті, навіть попри наявні докази.
Але нещодавно був опублікований внутрішній аналіз ООН, в якому група експертів показала, як саме рф спланувала і здійснила атаку на колонію в Оленівці.
Так, було встановлено, що по місцях утримання полонених було завдану удару не західним HIMARS, а термобаричними снарядами російського виробництва з установки «Нона», яка, за даними експертів, могла знаходитися у кількох кілометрах від Оленівки на тимчасово окупованій території Донеччини. Цю операцію росіяни планували, як то кажуть, під чужим прапором, аби покласти відповідальність за неї на українців та скомпроментувати постачання ЗСУ західного озброєння.
«У доповіді встановлено зброю та боєприпаси, які зс рф використали для вбивства українських військовополонених, а також докладно розглянуто планування, організацію та здійснення вбивства. Аналізується перебіг розслідувань з боку росії, України та самої ООН, а також подані подальші рекомендації для України Це важливий документ, який має стати потужним поштовхом для продовження розслідування. Біль українців за Оленівку нікуди не дівся. Ми наполягаємо на розслідуванні та справедливому покаранні винних!» — зазначив Лубінець.
Нагадаємо, що рік тому СБУ повідомила про підозру ексочільникам «Оленівської колонії», яким інкримінували причетність до загибелі полонених українських захисників. Це колишній керівник «Волноваської колонії днр» в Оленівці Сергій Євсюков, автівку з яким підірвали у Донецьку наприкінці 2024 року, а також його перший заступник — колаборант Дмитро Нейолов.
Фото зі сторінки Дмитра Лубинця227
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