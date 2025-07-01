У Німеччині підліток убив молоду українку та її маленьку доньку

Нещодавно у Бельгії поліція встановила зловмисника, який убив українку та її маленьку доньку. Ним виявився… 16-річний син загиблої.

А днями також 16-річний підліток з України позбавив життя жінку та її маленьку дитину в Німеччині. Як пише «Німецька хвиля», це сталося у Дюсельдорфі.

ВІДЕО ДНЯ

Так, 29 червня випадкова перехожа на стежці у лісі виявила тіло вбитої. А вже правоохоронці, які прибули на виклик, знайшли неподалік у кущах і тіло дитини. Убиті — 32-річна українка та її донька віком 1,7 року.

Коли правоохоронці та експерти працювали на місці події, до них підійшов підліток і заявив, що він причетний до вбивства. Юнака затримали як підозрюваного.

РЕКЛАМА

Видання зазначає, що у загиблої залишилася 13-річна донька, яку наразі передали під опіку відомства у справах молоді. І нагадує, що нещодавно приблизно на тому ж місці, де знайшли українку, стався злочин, який, на щастя, обійшовся без жертв. На лісовій стежці нападу зазнала 40-річна жінка, з якою була однорічна дитина. У поліції повідомляли, що її пограбували невідомі чоловік та жінка.

Чи є зв'язок між цими двома злочинами? Правоохоронці кажуть, що даних, що вказують на це, немає, але нічого не виключають.

Нагадаємо, що нещодавно в Німеччині суд виніс вирок щодо подружньої пари, яка вкрала немовля, вбивши його матір та бабусю з України.

РЕКЛАМА

Ілюстративне фото Pixabay

616

Читайте нас у Facebook