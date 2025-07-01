Для чого досвідчені городники замочують насіння перед посадкою і як це правильно робити

Досвідчені городники, готуючи насіння до посадки, часто піддають їх додатковій обробці — замочуванню. Це можна робити як у воді, так і у спеціальних рідинах. Наприклад, у розчині гуммату калію, який також можна використовувати для кореневих та позакореневих підживлень рослин.

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А автори тг-каналу «Идеи для дачи и дома» пояснюють, як правильно замочувати насіння, яке під час зберігання втрачало вологу і без «допомоги» може не прорости.

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Для замочування насіння поміщають у марлю і опускають у воду — рідина повинна трохи покривати їх. Час замочування залежить від виду насіння. Температура води — від 20 до 28 градусів.

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Так, кабачки, кавуни, капусту, редис і салат рекомендують замочувати протягом 12 годин, насіння помідорів, буряків, петрушки та моркви — дві доби, а квасолю та горох — шість годин. Огіркам буде достатньо двох годин.

Потім насіння висушують та сіють.

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Фото Pixabay

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