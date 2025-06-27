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Календар городника на липень-2025: що ще не пізно посадити на ділянці і коли це краще зробити

9:57 27 червня 2025
У липні на городі можна посадити зелень, фото з відкритих джерел

Робота в саду та городі приносить не лише врожай фруктів та овочів, а й впливає на психологічний та емоційний стан людей, які люблять працювати на землі.

Хоча основні роботи на дільницях вже завершено, але є певні культури, які ще можна висаджувати.

Для цього слід орієнтуватися на Місяць під час планування роботи на ділянці. Місячні фази впливають на зростання культур, тому правильне планування посіву та посадки допоможе отримати багатий та здоровий урожай навіть у другій половині літа.

Посівний календар на липень показує, коли краще проводити роботи на городі чи дачі, а коли тільки спостерігати за зростанням, стверджує сайт для городників.

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Протягом липня 2025 року Місяць проходитиме наступні етапи:
- Місяць, що росте: 1−9 липня та 25−31 липня;
- повний Місяць: 10 липня;
- спадаючий Місяць: 11−23 липня;
- Молодий місяць: 24 липня.

У липні 2025 року найкращими днями для проведення садово-городніх робіт будуть такі: 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29 число.

Цими днями можна повторно висівати деякі культури. Ось докладний перелік рослин з найбільш сприятливими для них датами:

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Є дні, коли не рекомендовано висаджувати рослини — це 1, 13, 25, 26, 30, 31 липня.
Городники рекомендують присвятити цей час мульчуванню, розпушуванню та підживленню ґрунту, видаленню бур'янів. Це допоможе підтримувати грядки належним чином, доглядати рослини, щоб отримати хороший урожай.

Раніше ми публікували Місячний посівний календар на весь 2025 рік.

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