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Суспільство та люди

Хто б міг подумати: у Яремчі на журналістку напали через українську мову (відео)

12:41 1 липня 2025
Мовний скандал стався у Яремчі. Фото «Інформатор»

Періодично в Україні спалахують «мовні» скандали, як, наприклад, було в одному з вишів на Київщині, де викладачка відмовлялася читати лекції українською. Не всі вони стають відомим, а що вже тоді казати про побутові випадки.

Про один з таких кричущих випадків розповіла журналістка видання «Інформатор.Коломия», на яку накинулися в місті Яремче, куди вона приїхала погуляти із сином.

Коли вона з дитиною була біля водоспаду Пробій, до неї російською почала гукати якась жінка, яка знімала свого сина. Мовляв, їй заважають. Мешканка Коломиї відповіла, що не розуміє російську, а російськомовна жінка — що через таких, як її опонентка, почалася війна. Далі у журналістки спробувати вихопити телефон, який знімав все, що відбувалося, а сварка перейшла у фізичну штовханину.

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Після того, які нападниця та інші жінки, які її підтримували, пішли, журналістка викликала поліцію.

«Чоловіки склали протокол, я заповнила заяву. Правоохоронці зауважили, що на початку війни приїжджі перейшли на українську. Говорили хоч і суржиком, та старались. Але у 2024 році все якось різко змінилося: чи туристи, чи переселенці принципово говорять російською, вимагаючи їх розуміти і відповідати мовою окупантів. І, на жаль, багато продавців, персонал готелів так і роблять. Гроші ж не пахнуть, так?» — пише Наталка Сандецька та додає, що одна з її колег впізнала у нападниці учасницю одного із мовних скандалів, які вона бачила у новинах.

Раніше на Київщині водійка таксі висадила посеред траси вдову військовослужбовця з дитиною за те, що жінка попросила її спілкуватися державною мовою. Після цього компанія «Уклон» відмовилася від співпраці з цією водійкою.

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Фото «Інформатор»

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