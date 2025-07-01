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Хто б міг подумати: у Яремчі на журналістку напали через українську мову (відео)
Періодично в Україні спалахують «мовні» скандали, як, наприклад, було в одному з вишів на Київщині, де викладачка відмовлялася читати лекції українською. Не всі вони стають відомим, а що вже тоді казати про побутові випадки.
Про один з таких кричущих випадків розповіла журналістка видання «Інформатор.Коломия», на яку накинулися в місті Яремче, куди вона приїхала погуляти із сином.
Коли вона з дитиною була біля водоспаду Пробій, до неї російською почала гукати якась жінка, яка знімала свого сина. Мовляв, їй заважають. Мешканка Коломиї відповіла, що не розуміє російську, а російськомовна жінка — що через таких, як її опонентка, почалася війна. Далі у журналістки спробувати вихопити телефон, який знімав все, що відбувалося, а сварка перейшла у фізичну штовханину.
Після того, які нападниця та інші жінки, які її підтримували, пішли, журналістка викликала поліцію.
«Чоловіки склали протокол, я заповнила заяву. Правоохоронці зауважили, що на початку війни приїжджі перейшли на українську. Говорили хоч і суржиком, та старались. Але у 2024 році все якось різко змінилося: чи туристи, чи переселенці принципово говорять російською, вимагаючи їх розуміти і відповідати мовою окупантів. І, на жаль, багато продавців, персонал готелів так і роблять. Гроші ж не пахнуть, так?» — пише Наталка Сандецька та додає, що одна з її колег впізнала у нападниці учасницю одного із мовних скандалів, які вона бачила у новинах.
Раніше на Київщині водійка таксі висадила посеред траси вдову військовослужбовця з дитиною за те, що жінка попросила її спілкуватися державною мовою. Після цього компанія «Уклон» відмовилася від співпраці з цією водійкою.
Фото «Інформатор»487
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