Володар «Золотого м'яча» одружується з красунею-акторкою (фото, відео)

Знаменитий ексфутболіст «Реала» та збірної Франції, володар «Золотого м'яча"-2022 37-річний Карім Бензема, який виступає за «Аль-Іттіхад» із Саудівської Аравії, одружується з 32-річною франко-алжирською актрисою Ліною Худрі, повідомляє Paris Match.

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За інформацією видання, весілля відбудеться найближчими вихідними (5−6 липня) на острові Корсика.

Пара познайомилася ще в жовтні 2022 року на церемонії вручення премії «Золотий м'яч» у паризькому театрі «Шатле», коли Карім отримав нагороду з рук Зінедіна Зідана, а Ліна була там гостем у супроводі свого давнього друга, репера Софіана.

Щоправда, вперше разом на публіці пара з'явилася лише у травні 2025-го на прем'єрі фільму «У пеклі Кабула: 13 днів, 13 ночей» (там знялася Ліна) на Каннському кінофестивалі.

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Про кохану футболіста відомо, що вона народилася 1992 року в Алжирі, але у 2-річному віці разом із батьками (журналістом та скрипалькою) переїхала до Франції. У кіно Ліна Хунді почала зніматися у 2014 році. 2017-го вона отримала премію Orizzonti за найкращу жіночу роль на 74-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі за фільм «Блаженні», а 2020-го — премію «Сезар» за найперспективнішу жіночу роль (картина «Папіча»). З 2022 року Худрі є послом бренду французького модного будинку Chanel.

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Що ж до володаря 25 (!) трофеїв у футболці «Реала» Каріма Бензема, який заробляє в Саудівській Аравії 111 млн доларів на рік, то він уже був одружений тричі — з французькою медсестрою Хлоєю де Лоне (цивільний шлюб), уродженкою Мартініки, моделлю Коре Готьє та колишньою офіціантою, американською моделлю Джордан Озуною. Від цих стосунків у знаменитого форварда є четверо дітей — 11-річна Мелія, 8-річний Ібрагім, 5-річна Нурі та ще один 2-річний син.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Карім Бензема купив собі дуже дороге авто за половину денної зарплати.

Фото MPP/SIPA

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