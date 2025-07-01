- 00:28 Ястремська з вогняним манікюром сенсаційно вибила з Вімблдону другу ракетку світу
- 01.07 23:59 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 01.07 22:27 ТОП-3 причини, коли подарунки можуть зіпсувати настрій: важливий такт і увага до деталей
- 01.07 21:59 Дуже ніжний та соковитий рибний пиріг: готується просто, а з'їдається миттєво
- 01.07 21:31 Дженніфер Лопес занепокоєна: скандальний репер Дідді планує вибухову помсту
- 01.07 21:02 Не всі корисні: які горіхи слід прибрати зі свого раціону
- 01.07 20:43 Помер знаменитий ексфутболіст «Карпат»
- 01.07 20:35 9 місяців жевріла надія: 27-річний воїн з Рівненщини повернувся з поля бою «на щиті»
- 01.07 20:08 Літній салат із капусти з пікантною заправкою: він не може не сподобатися
- 01.07 20:07 Верховний Суд визнав незаконною заборону «Нашого краю», — заява партії
- 01.07 19:49 Дихайте глибше: експерти передбачають падіння цін на бензин в Україні
- 01.07 19:44 Замість прориву — музей на колесах: як бронепотяг росіян має зупинити дрони ЗСУ
Володар «Золотого м'яча» одружується з красунею-акторкою (фото, відео)
Знаменитий ексфутболіст «Реала» та збірної Франції, володар «Золотого м'яча"-2022 37-річний Карім Бензема, який виступає за «Аль-Іттіхад» із Саудівської Аравії, одружується з 32-річною франко-алжирською актрисою Ліною Худрі, повідомляє Paris Match.
За інформацією видання, весілля відбудеться найближчими вихідними (5−6 липня) на острові Корсика.
Пара познайомилася ще в жовтні 2022 року на церемонії вручення премії «Золотий м'яч» у паризькому театрі «Шатле», коли Карім отримав нагороду з рук Зінедіна Зідана, а Ліна була там гостем у супроводі свого давнього друга, репера Софіана.
Щоправда, вперше разом на публіці пара з'явилася лише у травні 2025-го на прем'єрі фільму «У пеклі Кабула: 13 днів, 13 ночей» (там знялася Ліна) на Каннському кінофестивалі.
May 23, 2025
Про кохану футболіста відомо, що вона народилася 1992 року в Алжирі, але у 2-річному віці разом із батьками (журналістом та скрипалькою) переїхала до Франції. У кіно Ліна Хунді почала зніматися у 2014 році. 2017-го вона отримала премію Orizzonti за найкращу жіночу роль на 74-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі за фільм «Блаженні», а 2020-го — премію «Сезар» за найперспективнішу жіночу роль (картина «Папіча»). З 2022 року Худрі є послом бренду французького модного будинку Chanel.
Що ж до володаря 25 (!) трофеїв у футболці «Реала» Каріма Бензема, який заробляє в Саудівській Аравії 111 млн доларів на рік, то він уже був одружений тричі — з французькою медсестрою Хлоєю де Лоне (цивільний шлюб), уродженкою Мартініки, моделлю Коре Готьє та колишньою офіціантою, американською моделлю Джордан Озуною. Від цих стосунків у знаменитого форварда є четверо дітей — 11-річна Мелія, 8-річний Ібрагім, 5-річна Нурі та ще один 2-річний син.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Карім Бензема купив собі дуже дороге авто за половину денної зарплати.
Фото MPP/SIPA1452
Читайте нас у Facebook
Рибам — емоційне очищення, Овнам — кар'єра, а Дівам — зміна планів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 липня
Терезам — «Двійка Мечів» і непростий вибір, Скорпіонам — «Сонце» та успіх: Таро-прогноз на середу, 2 липня