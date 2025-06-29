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Краще не ризикувати: чому експерти не рекомендують автовласникам використовувати 92-й бензин замість 95-го
Зростання цін на нафту у світі може призвести до підвищення ціни на 95-й бензин в Україні. Але, попри зростання ціни, водіям не варто економити на паливі для свого авто й не використовувати бензин з нижчим октановим числом.
За інформацією експертів, використання невідповідного бензину може пришвидшити знос окремих деталей двигуна або призвести до його забруднення. Існує також ризик виникнення детонації, яка здатна серйозно зашкодити мотору, пише uamotors.
Між А 95 та А 92 є досить велика різниця. Бензин марки А 95 має вище октанове число, завдяки чому забезпечує кращу ефективність згоряння, що позитивно впливає на потужність двигуна і витрати пального.
92-й бензин поступається за цим показником, але при цьому відповідає всім вимогам якості та може без проблем використовуватися, якщо автомобіль спочатку розрахований саме на нього.
Якщо замість А 95 залити А 92, то через менш ефективне згоряння потужність двигуна може знизитися, а витрата пального може зрости.
Досвідчені водії радять використовувати 92-й бензин лише у крайньому випадку.
Постійна заміна пального з вищим октановим числом на менш якісний варіант може обернутися дорогим ремонтом і знизити ресурс двигуна
Разом з тим, взимку експерти радять використовувати бензин з нижчим октановим числом, замість більш високооктанових варіантів. В нього менша схильність до замерзання, краща стартова здатність.138
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