Краще не ризикувати: чому експерти не рекомендують автовласникам використовувати 92-й бензин замість 95-го

Зростання цін на нафту у світі може призвести до підвищення ціни на 95-й бензин в Україні. Але, попри зростання ціни, водіям не варто економити на паливі для свого авто й не використовувати бензин з нижчим октановим числом.

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За інформацією експертів, використання невідповідного бензину може пришвидшити знос окремих деталей двигуна або призвести до його забруднення. Існує також ризик виникнення детонації, яка здатна серйозно зашкодити мотору, пише uamotors.

Між А 95 та А 92 є досить велика різниця. Бензин марки А 95 має вище октанове число, завдяки чому забезпечує кращу ефективність згоряння, що позитивно впливає на потужність двигуна і витрати пального.

92-й бензин поступається за цим показником, але при цьому відповідає всім вимогам якості та може без проблем використовуватися, якщо автомобіль спочатку розрахований саме на нього.

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Якщо замість А 95 залити А 92, то через менш ефективне згоряння потужність двигуна може знизитися, а витрата пального може зрости.

Досвідчені водії радять використовувати 92-й бензин лише у крайньому випадку.

Постійна заміна пального з вищим октановим числом на менш якісний варіант може обернутися дорогим ремонтом і знизити ресурс двигуна

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Разом з тим, взимку експерти радять використовувати бензин з нижчим октановим числом, замість більш високооктанових варіантів. В нього менша схильність до замерзання, краща стартова здатність.

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