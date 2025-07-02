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Дуже смачна бананова карамель: лише три інгредієнти
Хто ж не любить смак карамелі! А приготувати її в домашніх умовах просто. Лише три інгредієнти! І жодних вершків, попри думку багатьох, не знадобиться. Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом смаколика, який варто взяти до уваги. На її думку, ви захочете приготувати цей десерт ще раз. Особливо він сподобається дітям. Домашні десерти — смак дитинства, який залишається з нами на все життя. Напевно, і у вас є улюблений смак торта, пирога або печива, які з любов'ю готували для вас мама чи бабуся.
Бананова карамель
200 г бананового пюре
160 г цукру
120 г вершкового масла 33%
За бажанням — щіпка солі
Банан подрібнюємо за допомогою блендера. У сотейник всипаємо цукор і готуємо суху карамель за невеликої температури. Додаємо туди пюре банана, розмішуємо близько хвилини. Вводимо м'яке вершкове масло та сіль. Перебиваємо блендером. Можна процідити крізь сито. Даємо постояти в холодильнику кілька годин. Ця карамель просто неймовірна.
Смачного!
Раніше колишня суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Тетяна Литвинова поділилася ідеальним рецептом шоколадно-карамельного торта «Снікерс» .
Фото Елли Іванової89
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