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Торт «Снікерс»: рецепт шоколадно-карамельного задоволення від Тетяни Литвинової (відео)

9:56 15 лютого 2025
Торт «Снікерс» від Тетяни Литвинової. Фото&nbsp;— скріншот

Колишня суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Тетяна Літвінова, яка раніше розповідала, як приготувати «лайт-версію» котлети по-київськи, запропонувала фоловерам рецепт шоколадного торта «Снікерс» з карамеллю та арахісом.

«Смак торта за цим рецептом виходить збалансованим, тому десерт сподобається і тим, хто віддає перевагу солодкій випічці», — пише фудблогерка на своїй сторінці.

Інгредієнти:

Для бісквіту:

  • Яйця — 5 шт.;
  • Цукор — 100 г;
  • Дрібка солі;
  • Оливкова олія — ​​30 мл;
  • Молоко — 50 мл;
  • Борошно — 100 г;
  • Какао — 30 г;
  • Розпушувач — 7 г.

Для карамельного шару:

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  • Цукор — 250 г;
  • Вершки (33−35%) — 200 г;
  • Вершкове масло — 100 г;
  • Сіль — ½ ч. л.;
  • Обсмажений арахіс — 120 г.

Для крему:

  • Сир — 500 г;
  • Ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • Вершки (33−35%) — 300 г.

Для декору:

  • Молочний шоколад — 200 г;
  • Арахіс — 70 г.

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Приготування:

  • Жовтки та білки збити окремо міксером. Цукор розділити на дві частини, додати до жовтків та білків, гарно збити до пишної маси, а потім об'єднати.
  • Какао об'єднати з борошном, додати розпушувач та додати до збитих з цукром яєць.
  • До молока додати олію і поволі додавати в тісто.
  • Випікати в духовці 25 хвилин при температурі 180 градусів.
  • Для карамелі цукор розчиняють на пательні, знімають з вогню та додають вершки, масло, а наприкінці — арахіс.
  • Коли температура суміші впаде до кімнатної, нею можна буде мазати торт.
  • Для крему крем-сир з холодними вершками та ваніллю збиваємо у міксері до «повітряної консистенції» та перекладаємо у кондитерський мішок.
  • Бісквіт розрізаємо на три коржі.
  • Шоколод для глазурі розігріти у мікрохвильовці.
  • Половиною карамелі намазуємо перший корж, а зверху — промазуємо кремом. Викладаємо зверху другий корж та повторюємо.
  • Накрити третім коржом, замотати в харчову плівку та відправити до холодильника на три години для стабілізації.
  • Полити шоколадом та прикрасити.

Раніше кулінарка Наталя Калніна ділилася рецептом торту «Шоколадний пломбір».

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Фото — скріншот

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