Торт «Снікерс»: рецепт шоколадно-карамельного задоволення від Тетяни Литвинової (відео)

Колишня суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Тетяна Літвінова, яка раніше розповідала, як приготувати «лайт-версію» котлети по-київськи, запропонувала фоловерам рецепт шоколадного торта «Снікерс» з карамеллю та арахісом.

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«Смак торта за цим рецептом виходить збалансованим, тому десерт сподобається і тим, хто віддає перевагу солодкій випічці», — пише фудблогерка на своїй сторінці.

Інгредієнти: Для бісквіту: Яйця — 5 шт.;

Цукор — 100 г;

Дрібка солі;

Оливкова олія — ​​30 мл;

Молоко — 50 мл;

Борошно — 100 г;

Какао — 30 г;

Розпушувач — 7 г. Для карамельного шару: РЕКЛАМА Цукор — 250 г;

Вершки (33−35%) — 200 г;

Вершкове масло — 100 г;

Сіль — ½ ч. л.;

Обсмажений арахіс — 120 г. Для крему: Сир — 500 г;

Ванільний цукор — 1 ч. л.;

Вершки (33−35%) — 300 г. Для декору: Молочний шоколад — 200 г;

Арахіс — 70 г.

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Приготування: Жовтки та білки збити окремо міксером. Цукор розділити на дві частини, додати до жовтків та білків, гарно збити до пишної маси, а потім об'єднати.

Какао об'єднати з борошном, додати розпушувач та додати до збитих з цукром яєць.

До молока додати олію і поволі додавати в тісто.

Випікати в духовці 25 хвилин при температурі 180 градусів.

Для карамелі цукор розчиняють на пательні, знімають з вогню та додають вершки, масло, а наприкінці — арахіс.

Коли температура суміші впаде до кімнатної, нею можна буде мазати торт.

Для крему крем-сир з холодними вершками та ваніллю збиваємо у міксері до «повітряної консистенції» та перекладаємо у кондитерський мішок.

Бісквіт розрізаємо на три коржі.

Шоколод для глазурі розігріти у мікрохвильовці.

Половиною карамелі намазуємо перший корж, а зверху — промазуємо кремом. Викладаємо зверху другий корж та повторюємо.

Накрити третім коржом, замотати в харчову плівку та відправити до холодильника на три години для стабілізації.

Полити шоколадом та прикрасити.

Раніше кулінарка Наталя Калніна ділилася рецептом торту «Шоколадний пломбір».

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Фото — скріншот

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