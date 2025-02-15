Торт «Снікерс»: рецепт шоколадно-карамельного задоволення від Тетяни Литвинової (відео)
Колишня суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Тетяна Літвінова, яка раніше розповідала, як приготувати «лайт-версію» котлети по-київськи, запропонувала фоловерам рецепт шоколадного торта «Снікерс» з карамеллю та арахісом.
«Смак торта за цим рецептом виходить збалансованим, тому десерт сподобається і тим, хто віддає перевагу солодкій випічці», — пише фудблогерка на своїй сторінці.
Інгредієнти:
Для бісквіту:
- Яйця — 5 шт.;
- Цукор — 100 г;
- Дрібка солі;
- Оливкова олія — 30 мл;
- Молоко — 50 мл;
- Борошно — 100 г;
- Какао — 30 г;
- Розпушувач — 7 г.
Для карамельного шару:
- Цукор — 250 г;
- Вершки (33−35%) — 200 г;
- Вершкове масло — 100 г;
- Сіль — ½ ч. л.;
- Обсмажений арахіс — 120 г.
Для крему:
- Сир — 500 г;
- Ванільний цукор — 1 ч. л.;
- Вершки (33−35%) — 300 г.
Для декору:
- Молочний шоколад — 200 г;
- Арахіс — 70 г.
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Приготування:
- Жовтки та білки збити окремо міксером. Цукор розділити на дві частини, додати до жовтків та білків, гарно збити до пишної маси, а потім об'єднати.
- Какао об'єднати з борошном, додати розпушувач та додати до збитих з цукром яєць.
- До молока додати олію і поволі додавати в тісто.
- Випікати в духовці 25 хвилин при температурі 180 градусів.
- Для карамелі цукор розчиняють на пательні, знімають з вогню та додають вершки, масло, а наприкінці — арахіс.
- Коли температура суміші впаде до кімнатної, нею можна буде мазати торт.
- Для крему крем-сир з холодними вершками та ваніллю збиваємо у міксері до «повітряної консистенції» та перекладаємо у кондитерський мішок.
- Бісквіт розрізаємо на три коржі.
- Шоколод для глазурі розігріти у мікрохвильовці.
- Половиною карамелі намазуємо перший корж, а зверху — промазуємо кремом. Викладаємо зверху другий корж та повторюємо.
- Накрити третім коржом, замотати в харчову плівку та відправити до холодильника на три години для стабілізації.
- Полити шоколадом та прикрасити.
Раніше кулінарка Наталя Калніна ділилася рецептом торту «Шоколадний пломбір».
Фото — скріншот82
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