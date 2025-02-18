Бразильські диво-цукерки: готуються зовсім просто

Чи куштували ви популярні бразильські цукерки «бала баяна»? Якщо ні, приготуйте їх. Це не так складно. Бразильські кокосові цукерки вкриті тонкою скоринкою карамелі. Вони зараз — справжній хіт у колах гурманів.

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— Це чудовий кокосовий десерт, — каже кулінарка Елла Іванова. — Готується він досить просто. Ці цукерки настільки незвичайні, що нікого не залишать байдужими. Частуйте ними рідних та близьких.

Бала баяна 1 банка згущеного молока 60 г вершкового масла РЕКЛАМА 170 г дрібної кокосової стружки. З'єднуємо всі інгредієнти та уварюємо до загусання (хвилин п'ять) на сковороді, постійно помішуючи. Охолоджуємо. Формуємо кульки, у кожну встромляємо довгу шпажку й поміщаємо в морозилку на 40 хвилин. Для карамелі 250 г цукру РЕКЛАМА 130 г води Дрібка лимонної кислоти Варимо карамель з води та цукру, додавши лимонну кислоту. Занурюємо у неї, глазуруючи, кульки на шпажках. Робимо це швидко, тому що карамель застигає. Шпажки використовуйте довгі, щоб не обпекти пальці. Цукерки готові. Охолодіть їх, щоб не обпектися гарячою карамеллю. І смачного! РЕКЛАМА

Раніше колишній суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Тетяна Литвинова поділилася ідеальним рецептом шоколадно-карамельного торта «Снікерс».

Фото Елли Іванової

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