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Бразильські диво-цукерки: готуються зовсім просто

22:01 19 лютого 2025
Бразильські цукерки

Чи куштували ви популярні бразильські цукерки «бала баяна»? Якщо ні, приготуйте їх. Це не так складно. Бразильські кокосові цукерки вкриті тонкою скоринкою карамелі. Вони зараз — справжній хіт у колах гурманів.

— Це чудовий кокосовий десерт, — каже кулінарка Елла Іванова. — Готується він досить просто. Ці цукерки настільки незвичайні, що нікого не залишать байдужими. Частуйте ними рідних та близьких.

Бала баяна

1 банка згущеного молока

60 г вершкового масла

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170 г дрібної кокосової стружки.

З'єднуємо всі інгредієнти та уварюємо до загусання (хвилин п'ять) на сковороді, постійно помішуючи. Охолоджуємо. Формуємо кульки, у кожну встромляємо довгу шпажку й поміщаємо в морозилку на 40 хвилин.

Для карамелі

250 г цукру

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130 г води

Дрібка лимонної кислоти

Варимо карамель з води та цукру, додавши лимонну кислоту. Занурюємо у неї, глазуруючи, кульки на шпажках. Робимо це швидко, тому що карамель застигає. Шпажки використовуйте довгі, щоб не обпекти пальці.

Цукерки готові. Охолодіть їх, щоб не обпектися гарячою карамеллю. І смачного!

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Раніше колишній суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Тетяна Литвинова поділилася ідеальним рецептом шоколадно-карамельного торта «Снікерс».

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Фото Елли Іванової

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